Dünyanın dört gözle beklediği Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısında üretim yarıya düşürüldü

Dünyanın dört gözle beklediği Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısının üretiminde kullanılan hammaddenin ilk grubunda sorun yaşanması nedeniyle bu yıl için koyulan 100 milyon hedefi 50 milyon doza düşürüldü.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vaka sayıları ve bu salgına bağlı olarak yaşamını yitirenlerin sayısı yeniden ürkütücü boyutlara ulaştı. Salgını bitirmek için geliştirilen aşılardan biri olan Pfizer-BioNTech'in aşısıyla ilgili yaşanan son gelişme ise büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.

RAKAM YARI YARIYA DÜŞTÜ

İngiltere'nin herkesten önce onay verdiği ve ilk dozların yola çıktığı aşının yıl sonu üretim hedefi değişti. Pfizer'dan daha önce yapılan açıklamada, 2020'nin sonuna dek 100 milyon doz üretilmesinin hedeflendiği belirtilmişti. Ancak üretimde yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu rakam 50 milyon doza düşürüldü.

"GEÇ KALDIK ZAMAN TÜKENDİ"

Wall Street Journal'a konuşan ve üretimde direkt olarak yer alan bir yetkili, "Geç kaldık. Aşının üretimindeki ilk grup hammaddeler istenen standartları karşılamada başarısız oldu. Bunu düzelttik ancak bu yıl için planlanan hedefleri tutturmak için zaman tükendi" dedi.

2021 HEDEFİ 1.3 MİLYAR DOZ

ABD'li Pfizer ve Alman BioNTech şirketleri, 2021 için koydukları toplam üretim hedeflerinin 1.3 milyar doz olduğunu duyurmuştu. İsmini vermeyen yetkili, bu hedefte herhangi bir sapma olmadığını söyledi.