Dünyanın dört gözle beklediği Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısında üretim yarıya düşürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Dünyanın dört gözle beklediği Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısında üretim yarıya düşürüldü

04.12.2020 12:14 | Son Güncelleme: 04.12.2020 13:18
Dünyanın dört gözle beklediği Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısında üretim yarıya düşürüldü

Dünyanın dört gözle beklediği Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısının üretiminde kullanılan hammaddenin ilk grubunda sorun yaşanması nedeniyle bu yıl için koyulan 100 milyon hedefi 50 milyon doza düşürüldü.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vaka sayıları ve bu salgına bağlı olarak yaşamını yitirenlerin sayısı yeniden ürkütücü boyutlara ulaştı. Salgını bitirmek için geliştirilen aşılardan biri olan Pfizer-BioNTech'in aşısıyla ilgili yaşanan son gelişme ise büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.

RAKAM YARI YARIYA DÜŞTÜ

İngiltere'nin herkesten önce onay verdiği ve ilk dozların yola çıktığı aşının yıl sonu üretim hedefi değişti. Pfizer'dan daha önce yapılan açıklamada, 2020'nin sonuna dek 100 milyon doz üretilmesinin hedeflendiği belirtilmişti. Ancak üretimde yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu rakam 50 milyon doza düşürüldü.

"GEÇ KALDIK ZAMAN TÜKENDİ"

Wall Street Journal'a konuşan ve üretimde direkt olarak yer alan bir yetkili, "Geç kaldık. Aşının üretimindeki ilk grup hammaddeler istenen standartları karşılamada başarısız oldu. Bunu düzelttik ancak bu yıl için planlanan hedefleri tutturmak için zaman tükendi" dedi.

2021 HEDEFİ 1.3 MİLYAR DOZ

ABD'li Pfizer ve Alman BioNTech şirketleri, 2021 için koydukları toplam üretim hedeflerinin 1.3 milyar doz olduğunu duyurmuştu. İsmini vermeyen yetkili, bu hedefte herhangi bir sapma olmadığını söyledi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Beyonce Bülent Ersoy Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Falcao Ozan Tufan Sinan Gümüş Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak Uefa İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünyanın dört gözle beklediği Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısında üretim yarıya düşürüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 13:18:36. #1.14#
title