Dünyada insanların en çok gördüğü rüyanın anlamı, öğrenenleri hayal kırıklığı içerisinde bıraktı

Dünya genelindeki insanların en çok hangi rüyaları gördüğünü araştıran Mornings.co.uk, ilginç bir harita ortaya çıkardı. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Avustralya, Kanada ve Güney Afrika'da en çok görülen rüyaların başında diş düşmesi geliyor.

DİŞLERİN DÜŞTÜĞÜ RÜYALARI YILANLAR TAKİP EDİYOR

Aylık olarak Google araştırma verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın olarak insanlar dişlerinin düştüğünü ve onları kaybettiklerini görüyor. Rüya yorumcularına göre, dişlerin düştüğünü görmek öz güven eksikliği veya başarısızlıklardan utanma anlamına geliyor. Dişlerin kaybedildiği rüyaları ise 19.400 arama ile yılanlar, 17.000 arama ile eski partner, 16.000 aramayla örümcekler takip ediyor.

AVRUPA'DA RÜYALAR FARKLILAŞIYOR

Dünyanın geneline bakıldığında ise durum biraz daha farklılaşıyor. Kuzey Amerika'da genel olarak diş ve diş hastalıklarını içeren rüyalar görülürken Güney Amerika'da hayvanlar ve doğaya dair rüyalar yaygın. Avrupa'da bölgesel olarak hayvanlar, doğa, diş ve diş hastalıkları, para ve aileyi ilgilendiren rüyalar görülüyor.

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