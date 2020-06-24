Dünyada en çok konuşulan diller nelerdir? Dilin türleri nelerdir? Yabancı dil en kolay nasıl öğrenilir?
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Dünyada en çok konuşulan diller nelerdir? Dilin türleri nelerdir? Yabancı dil en kolay nasıl öğrenilir?

Dünyada en çok konuşulan diller nelerdir? Dilin türleri nelerdir? Dilin içindeki farklı terimler ve anlamları nelerdir? Standart tür nedir? Yerel tür nedir? Sosyal tür nedir?

Dünyada en çok konuşulan diller nelerdir? Dilin türleri nelerdir? Yabancı dil en kolay nasıl öğrenilir?
24.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 24.06.2020 09:47

Dil zamanla evrimleşerek insanların iletişimi kolaylaştırmıştır. Milletleri birleştiren, ülkeler arası iletişimi sağlayan ve bağımsızlık göstergesi dil, sosyal kurumdur. Dünyada 7.000 farklı dil konuşulmaktadır.

DİLİN İÇİNDEKİ FARKLI TERİMLER VE ANLAMLARI NELERDİR?

İnsanların gelişmesi, birbirleri ile kolay iletişim için gerekli araçtır. Dilin içinde farklı kavramlar vardır Bunlar;

Ana Dil: Doğumdan itibaren anne , baba ve yakın çevrenin etkisi ile öğrenilen dildir. Toplumları oluşturan, ülkenin birlik ve beraberliğini sağlayan en önemli yapı taşıdır.

Özel Dil: Çoğunlukla bireyin mesleğine göre belirlenen dillerdir. örneğin; Hekim Dili, Denizci Dili

Geçerli Dil: Toplumda farklı dillerin konuşulması ve anlaşmak için kullanılan ortak dili ifade eder.

Dünyada en çok konuşulan diller nelerdir? Dilin türleri nelerdir? Yabancı dil en kolay nasıl öğrenilir?

DİL TÜRLERİ

1. Standart Tür: Bir ülkenin önemli yapı taşıdır. Gazetelerde, okullarda, vergi dairelerinde aklınıza gelebilecek her konuda belirlenmiş dildir. Öğrenim dili olarak belirlenen dil, devletlerin bağımsızlıkları belirleyen ve göstermek için yaptıkları en önemli noktadır.

2. Yerel Tür: Kullanılan standart dilin bölgelere ve kültüre göre değişmesi sonucudur. Dil yapısının doğal çevre, kültür, okumuşluk seviyesi gibi unsurların sebep olduğu, doğal yollar ile oluşmuş, iletişim alanı sınırlı ve resmi ortamlarda tercih edilmeyen konuşma türüdür. Gazetelerde ve okullarda bu dil türü kesinlikle kullanılmaz ve öğretilmez.

Örneğin; Karadeniz yöresine ait, "eldurdun" kelimesidir. Standart dilde bu kelime, "öldürdün" olarak kullanılır. Türkiye'nin Anadolu Bölgesi'ne baktığımızda 11 yüzyılda buralarda yaşayan oğuz boylarının farklı ağız yapılarından kaynaklanan yerel türler oluşmuştur. Örneğin;

-Doğu Grubu Ağızları( Diyarbakır, Elazığ, Artvin)

- Kuzeydoğu Grubu Ağızları ( Rize, Trabzon,

- Batı Grubu Ağızları ( Adana, Amasya, Ankara, Balıkesir)

Dünyada en çok konuşulan diller nelerdir? Dilin türleri nelerdir? Yabancı dil en kolay nasıl öğrenilir?

3. Sosyal Tür

Sosyal türün oluşmasında en önemli nokta meslek, yaş, cinsiyet ve toplumsal statüdür. Aynı yaş grubundaki kişilerin kendi aralarında geliştirdikleri türdür. Yaşa bağlı olarak orta yaş grubunda yer alan kişiler daha çok "bey, hanım" hitap kelimelerini kullanır. Genç kesimde bu kelimeleri görmek zordur. Aynı meslek grubundaki kişiler kendi aralarında oluşturdukları dil, sosyal türü etkileyen unsurlardandır. Sosyal statü kullanılan cümlelerin yapısını etkiler. Öğretmen- öğrenci ilişkisi, patron- çalışan arasındaki ilişki birbirinden farklı olacaktır.

DÜNYADA EN ÇOK KONUŞULAN DİLLER NELERDİR?

Sıkça araştırılan ve merak edilen konulardan biridir. yeni bir dil öğrenmek isteyen, iş sektöründe şans payını artırmak isteyen çoğu kişinin araştırdığı bir konudur. İstatikler dahilinde belirlenen sıralama aşağıdaki gibidir.

Çince: Çoğu kişinin en çok konuşulan dil nedir? sorusuna, ingilizce cevap verecektir. Fakat dünyada en çok konuşulan dil, çincedir. Bu durumun en büyük nedeni, Çin Halk Cumhuriyeti'nin nüfusudur. Çin halkının ekonomisinin yükselmesi, diğer ülkelerin bu dili kullanılmasını sağlamaktadır.

Dünyada en çok konuşulan diller nelerdir? Dilin türleri nelerdir? Yabancı dil en kolay nasıl öğrenilir?

İngilizce: Dünyada en çok konuşulan 2. dil ingilizcedir. Yaygınlık bakımından ingilizce ilk sıradadır. Genellikle iş ve eğitim hayatında ingilizce ön plana çıkmaktadır. En çok konuşulan ülker, ABD, Britanya, Avustralya ve Malta gibi ülkeler bulunmaktadır.

Dünyada en çok konuşulan diller nelerdir? Dilin türleri nelerdir? Yabancı dil en kolay nasıl öğrenilir?

İspanyolca: 3. sırada ispanyolca yer almaktadır. Bunun nedeni, anadili ispanyolca olan ülkelerin fazla olmasıdır. Latin Amerika ülkelerinin bir çoğunun ana dili ispanyolcadır.

Hintçe: Nüfus yoğunluğunun fazla olması, bu sıralamada hint dilini ön sıralara taşımıştır. Hindistan film endüstrisi Bollywood, dünya genelinde oldukça popülerdir.

Dünyada en çok konuşulan diller nelerdir? Dilin türleri nelerdir? Yabancı dil en kolay nasıl öğrenilir?

Arapça: 5. sırada arapça yer almaktadır. Kur'an'ın orjinal dilinin Arapça olması bu sıralamadaki en önemli nedendir.

Malayca: Malayca bu sıralama da 6. sıradadır. Bu durum sizi biraz şaşırtabilir. Fakat Tayland, Filipinler ve Endonezya, Malezya, Brunei ve Singapur'da malayca ana dil olarak kullanılmaktadır.

Rusça: Rusça bu sıralama kendine yer bulmaktadır. Kiril alfabesi kullanılan dili, Ukrayna, Kazakistan, Beyaz Rusya gibi ülkeler kullanmaktadır.

Bengalce: Dilin kökenini incelediğimizde Güneydoğu Asya'nın Bengal bölgesini kapsamaktadır. Günümüzde ise bu bölgeler Hindistan ve Bangladeş bölgelerini kapsamaktadır.

Portekizce: Brezilya, Macao ve Gao gibi ülkelerin resmi dilleridir. Buna ek olarak Latin Amerika ülkesinde de yaklaşık 190 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır.

Fransızca: Eskiden hissedilen baskın fransız kültürü sebebiyle fransızca 10. sırada yer almaktadır.

Dünyada en çok konuşulan diller nelerdir? Dilin türleri nelerdir? Yabancı dil en kolay nasıl öğrenilir?

YABANCI DİL EN KOLAY NASIL ÖĞRENİLİR?

Dil ve beyin birbiri ile iletişim halindedir. Düşüncenin dışa vurumu kelimeler ile dolayısı ile dil ile meydana gelir. Anadiliniz dışında öğrenmek istediğiniz dili, nasıl kolayca öğrenebilirsiniz. Doğru seçim yapmak çok önemlidir. Dünyada en çok konuşulan diller sıralamasına göre seçim yapabilirsiniz. Daha sonra kolayca bu dili öğrenmek için sizlere birkaç ipucu sıralayacağız.

Dinleyin: Yabancı dil öğrenmede en basit yöntem film izlemektir. Altyazılı bile izleseniz sizin için önemli. Dinlerken kelimeler hafızanıza yerleşiyor ve öğrenme kolaylaşmış oluyor.

Yazın: Çoğu insan yazarak daha rahat öğrenebilir. Yazın ve yazarak öğrenmeyi eğlenceli hale getirin. Oyunlar oynayın, böylelikle daha rahat öğrenirsiniz.

Konuşun: Pratik öğrenmede püf noktasıdır. İş pratiğe dökülmeden asla öğrenilmez. Yabancı arkadaşlar edinmeli ve sürekli olarak konuşmalısınız. Hatalar daha çabuk fark edilip, düzeltilebilir.

Teknolojiden Faydalanın: Film izlemek, oyun oynamak ve başka ülkelerdeki kişilerle online olarak görüşmek işinizi kolaylaştıracaktır.

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