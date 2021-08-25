Dünyada 11 adet kalan 'Aydın Ölmez Çiçeği' korunmayı bekliyor

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, dünyada sadece Kuşadası'nda yetişen ve sadece 11 adet kaldığı tespit edilen Aydın Ölmez Çiçeği'nin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını belirterek koruma altına alınmasını istedi.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, dünyada sadece Kuşadası'nda yetişen ve sadece 11 adet kaldığı tespit edilen Aydın Ölmez Çiçeği'nin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını belirterek koruma altına alınmasını istedi.

Aydın'da doğa ile ilgili yaptıkları çalışmalar ile ön plana çıkan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Aydın Ölmez Çiçeği için tehlike çanlarının çaldığını kaydetti. Dünyada sadece Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yetişen ve Kirazlı Dağları'nda sadece 11 bireyin kaldığının tespit edilen çiçeğin korunma altına alınması gerektiğini ifade eden Sürücü, "Diğer endemik türler gibi, Aydın Ölmez Çiçeği'yle ilgili bir Tür Koruma Eylem Planı'nın yapılması endemik bitkinin geleceği açısından çok önemlidir. Eğer iki elin parmakları kadar kalan bitkiyi koruyamazsak, bir tür daha yok olmuş olacaktır" dedi.

1960'LI YILLARDA TESPİT EDİLDİ

Aydın Ölmez Çiçeği hakkında bilgi veren EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "İngiliz botanikçi Davis tarafından, 1960'lı yıllarda Samson Dağları'nda tespit edilen ve Kirazlı Dağları'nda son bireyleri kalan Aydın Ölmez Çiçeği, Kuşadası'nda Tülüşah ve Çan Çiçeği'yle birlikte en önemli endemik türlerimizden biridir. Her sapın ucunda 10-13 minik çiçekten oluşan kümeler odunlaşmış bir gövdeden yükselmektedir. Yunanca altın anlamına gelen 'chrysos' ve dönüşmek fiilini ifade eden 'helisso' sözcüklerinin birleşmesinden alan ve bilimsel adı Helichrysum heywoodianum olan Aydın Ölmez Çiçeği, dünyada sadece burada yetişen çok önemli bir doğal mirastır. Bu nedenle IUCN kriterlerine göre, (CR) kritik düzeyde tehlike altında gösterilmiştir" diye konuştu.

"DÜNYADA SADECE 11 ADET KALDI, KORUNMAZSA YOK OLACAK"

Dünyada 11 adet kalan Aydın Ölmez Çiçeği'nin Kirazlı Dağları'nda kızılçam ormanlarının yükseltilerinde kireçtaşından oluşan güneşli yamaçlarda yaşamaya çalıştığını kaydeden Sürücü, "Bitkiden, RES çalışmaları nedeniyle habitatları tahrip edildiğinden Kirazlı Dağları'nda sadece 11 bireyin kaldığı tespit edilmiştir. Kuşadası'nın diğer 2 önemli endemik türü olan Tülüşah ve Tüylü Çan Çiçeği, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Tür Koruma Eylem Planına alınmıştı. Bizimde destek verdiğimiz bu çalışmalar başarılı bir şekilde devam etmektedir. Diğer endemik türler gibi, Aydın Ölmez Çiçeği'yle ilgili bir Tür Koruma Eylem Planı'nın yapılması endemik bitkinin geleceği açısından çok önemlidir. Eğer iki elin parmakları kadar kalan bitkiyi koruyamazsak, bir tür daha yok olmuş olacak" ifadelerini kullandı.

"BOTANİK TURİZMİ AÇISINDAN DOĞAL ZENGİNLİKLERE SAHİP ÇIKILMALI"

Dünyada yaygınlaşmaya başlayan botanik turizmi açısından doğal zenginliklere sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Sürücü şunları söyledi;

"Türkiye'nin önemli turizm kentleri arasında olan Kuşadası, dünyada yaygınlaşmaya başlayan botanik turizmi açısından da bünyesindeki doğal zenginliklere sahip çıkmak zorundadır. Kum, güneş, deniz turizminin artık sıradan hale geldiği turizm faaliyetlerinde, böylesine önemli doğal kaynak türleri çok önemlidir. Kuşadası ekolojik hassasiyeti olan ve sürekli küçülen yeşil alanlarına sahip çıktığı takdirde hem endemik türlerini hem de yaban hayatını korumuş olacaktır."

(Murat Uçkaç/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı