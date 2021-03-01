Dünyaca ünlü opera sanatçısı Leyla Gencer'in anısı Safranbolu'daki baba ocağında yaşatılacak
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Dünyaca ünlü opera sanatçısı Leyla Gencer'in anısı Safranbolu'daki baba ocağında yaşatılacak

01.03.2021 12:41 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:56

İtalya'nın Milano kentinde 13 yıl önce hayata veda eden "La Diva Turca", "La Gencer", "La Regina" olarak ün kazanmış 20. yüzyılın önemli sopranolarından Leyla Gencer'in eşyaları, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki baba ocağında sergilenecek.

İtalya'nın Milano kentinde 13 yıl önce hayata veda eden "La Diva Turca", "La Gencer", "La Regina" olarak ün kazanmış 20. yüzyılın önemli sopranolarından Leyla Gencer'in eşyaları, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki baba ocağında sergilenecek.

Opera sanatçısı Leyla Gencer'in daha çok tanıtılması amacıyla Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfınca çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Gencer'in ölümünün 13'üncü yılı dolayısıyla 10 Mayıs'ta Safranbolu'daki baba ocağı Yörük köyünde anma programı düzenlenecek.

Gencer'in anılarının yaşatılması amacıyla köydeki babaevinde başlatılan onarım çalışmaları hızlandırılacak ve İstanbul'da bir depoda muhafaza edilen eşyaları buraya taşınacak.

Ziyaretçiler, evi gezerek Gencer'in eşyalarını yakından görme fırsatı bulacak.

"Safranbolu turizmine katkıları olacağına inanıyoruz"

Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakıf olarak Safranbolu'nun kültürel varlıklarını gün yüzüne çıkarmak gibi bir görev üstlendiklerini söyledi.

Leyla Gencer adına anma gecesi düzenlemenin kendilerinin asli görevi olduğunu vurgulayan Dizdar, "10 Mayıs, Leyla Gencer'in ölüm yıl dönümü. O nedenle burada bir anma gecesi düzenleyeceğiz. Çalışmalara hemen başladık. Bu sene 10 Mayıs günü Safranbolu'da böylesine ünlü bir büyüğümüzün anma gecesini yapacağız." dedi.

Dizdar, Gencer'in Türkiye'nin her yerinde tanınır hale geldiğini belirterek, "Uluslararası sanatçımızı tanıtmak, onun adını yaşatmak istiyoruz. Onun vasıtasıyla Safranbolu'nun kültürel mirasını ön plana çıkaracak çalışmalar yapacağız." diye konuştu.

Gelecek yıllarda bu programların festivale dönüşebileceğini aktaran Dizdar, etkinlikleri vakıf olarak sahiplendiklerini kaydetti.

Dizdar, öncelikle kendi akrabaları ve köylüleriyle temasa geçerek ortak çalışma yürüteceklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu bizim görevimiz. Bu vesileyle bölgenin aktüel hale geleceğine inanıyoruz. Safranbolu turizmine katkıları olacağına inanıyoruz. Köydeki evini bir an evvel tamir ederek İstanbul'da bir depoda muhafaza edilen eşyalarını köyüne getirip sergileyeceğiz. Köyün turizm potansiyelini yükseltmek gibi bir hedefimiz var."

Leyla Gencer

Leyla Gencer, 10 Ekim 1928'de Polonezköy'de dünyaya geldi. Solistlik kariyerine 1950'de Ankara Devlet Tiyatrosu'nda Cavalleria Rusticana eserindeki "Santuzza" rolüyle adım atan sanatçı, İtalya'da da ilk kez bu rolle seyirciyle buluştu. Gencer, zengin repertuvarı ve mükemmel tekniği sayesinde kısa zamanda dünya çapında tanınarak "La Diva Turca", "La Gencer" ve "La Regina" olarak ün kazandı.

Milano, Roma, Napoli, Venedik, Viyana, Paris, San Francisco, Köln, Buenos Aires, Londra, Rio de Janerio, Bilbao, Chicago'da sahneye çıkan sanatçı, Lucia, Norma, Lady Macbeth, Queen Elizabeth, Filoria Tosca, Lucrezia, Madam Butterfly, Alceste, Aida, Violetta ve Leonora'nın sesi oldu.

Kariyeri boyunca 23 bestecinin 72 eserini repertuvarına alan sanatçı, konserlerini 1992'ye kadar sürdürdü. Sonraki yıllarda eğitimcilik kariyerine ağırlık vererek genç sanatçıları yetiştiren Gencer, 10 Mayıs 2008'de hayata veda etti.

Dünyaca ünlü opera sanatçısı Leyla Gencer'in anısı Safranbolu'daki baba ocağında yaşatılacak
Dünyaca ünlü opera sanatçısı Leyla Gencer'in anısı Safranbolu'daki baba ocağında yaşatılacak
Dünyaca ünlü opera sanatçısı Leyla Gencer'in anısı Safranbolu'daki baba ocağında yaşatılacak
Dünyaca ünlü opera sanatçısı Leyla Gencer'in anısı Safranbolu'daki baba ocağında yaşatılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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