Dünyaca ünlü model, Türkiye'den tanıdığı tek ünlü ismi açıkladı!

İsrailli model Bar Refaeli, Dosso Dossi Fashion Show'da podyuma çıktı. Refaeli, defile sonrasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi. Refaeli, 'Türkiye'den tanıdığım tek ünlü Nusret' dedi.

"TÜRK KADINLARI ÇOK KADINSI"

Antalya Expo Center'da düzenlenen şovda 34 yaşındaki Rafaeli, 4 kıyafet sergiledi. Aralarında Deniz Akkaya ile Özge Ulusoy'un da olduğu mankenlerin eşlik ettiği Bar Refaeli, Hikmet Erarslan ile birlikte düzenlediği basın toplantısında ana başlıklar halinde şunları söyledi: ''Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye, evime çok yakın. Türk kadınları, çok kadınsı ve çok bakımlı. Türkiye'den tanıdığım tek ünlü Nusret Gökçe. Yeniden anne olacağım.''