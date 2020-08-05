Dünyaca ünlü model Kate Moss, bikinili görüntülenmekten kurtulamadı Dünyaca ünlü model Kate Moss, sevgili ve kızıyla Ibiza'da güneşin tadını çıkarıyor. 46 yaşında olmasına rağmen oldukça fit görünen Moss, teknesinde bikinili haliyle yakalandı.

Kate Moss, sevgilisi Nikolai von Bismark ve kızı Lila Grace, tatil için İspanya'nın ünlü tatil adası Ibiza'yı seçti. Yılların yaşlandıramadığı Moss, önceki gün çıktıkları yat turunda objektiflere takıldı.

GÜNEŞİN TADINI TEKNEDE ÇIKARDILAR

Moss ve kendisine ikizi kadar benzeyen kızı Lila Grace, zaman zaman yatın güvertesine çıkıp hem güneşlendi hem de sohbet etti. Henüz 14 yaşındayken New York'taki JFK Havalimanı'nda keşfedilen ve o andan sonra da moda dünyasında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar estiren Kate Moss, artık eskisi kadar sık podyuma çıkmıyor.

LILA GRACE, GÜZELLİĞİNİ ANNESİNDEN ALMIŞ

Tek çocuğu Lila Grace ise moda dünyasında annesinin yerini alacak gibi görünüyor. Moss'un gençlik yıllarındaki görüntüsünü andıran Lila Grace, geçtiğimiz mayıs ayında ünlü bir dergi için kapak pozu verdi. Annesinin soyadını taşıyan Lila Grace Moss, Kate Moss'un medya patronu Jefferson Hack ile ilişkisinden dünyaya gelmişti.