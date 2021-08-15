Dünyaca ünlü model Carre Otis dava açtı: Defalarca tecavüze uğrayıp, zengin erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandım

Dünyaca ünlü model Carre Otis, Elite Avrupa Başkanı Gerald Marie'nin Paris'teki evinde defalarca tecavüze uğradığını ve zengin erkeklerle ilişkiye zorlandığını belirterek Marie hakkında dava açtı.

Ünlü model Carre Otis'in tecavüz iddiasıyla açtığı dava, magazin gündeminin ilk sıralarına oturdu. Elite'nin Avrupa bölümünün eski başkanı Gerald Marie'nin Paris'teki evinde defalarca tecavüze uğradığını belirten Otis, ayrıca zengin erkeklerle cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını da ifade etti.

ABD'li model Carre Otis

90'LI YILLARDA ÇOK ÜNLÜYDÜ

Mankenlik ajansı Elite'in Avrupa bölümünün eski başkanı Gerald Marie (71) görevi sırasında birçok mankene cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyor. 90'lı yılların ünlü ABD'li modeli Carre Otis (52) de Gerald Marie hakkında cinsel saldırı davası açtı.

90'lı yılların popüler ismi Carre Otis

DEFALARCA TECAVÜZE UĞRADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Carre Otis 17 yaşındayken Gerald Marie'nin Fransa'nın başkenti Paris'teki dairesinde defalarca tecavüze uğradığını ve Marie'nin kendisini Avrupa'daki zengin erkeklere sunduğunu iddia etti. Otis, ayrıca Marie'nin kendisine direnmemesi için zorla kokain verdiğini öne sürdü.