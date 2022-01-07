PUBG Mobile geliştiricileri, hilecilere karşı açtığı davada milyonlarca dolar kazandı

Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'daki federal mahkemeler Tencent ve Krafton lehine karar vererek, hile geliştiricileri ve dağıtımcılarının haksız avantaj sağladığı gerekçesiyle yaklaşık 10 milyon dolar tazminat ödemelerine karar verildi.

10 MİLYON DOLAR ÖDENMESİNE KARAR VERİLDİ

Krafton ve Tencent, ABD ve Almanya'da olmak üzere iki mahkemede PUBG Mobile'da hile geliştiricileri ve dağıtımcılarına karşı açtığı davada galip geldi. Mahkeme kararınca hile geliştiricilerinin 10 milyon dolar tazminat ödemesine kararı verildi.

"HİLEYE MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"

PUBG Mobile'ın yapımcısı Rick Li, yaptığı açıklamada: "Dünya çapında milyonlarca oyuncusu PUBG Mobile'dan hoşlanıyor ve herkes için seviyeli bir oyun alanı sağlayacağız. Ne yazık ki, hacker gruplarının eylemleri oyunun adilliğini baltalıyor. Bu yargılar hileye müsamaha göstermeyeceğimiz konusunda net bir mesaj veriyor." sözlerine yer verdi.

HİLE ÖNLEME TEKNOLOJİSİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORLAR

Tencent ve Krafton, tazminattan alınan fonlarla PUBG Mobile'da hile yapanların cihazlarında giriş yapmalarını veya yeni hesap oluşturmalarını yasaklayabilen yakın zamanda piyasaya sürülen cihaz yasaklama özelliği de dahil olmak üzere daha fazla hile önleme teknolojisine yatıracaklarını açıkladılar.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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