PUBG Mobile geliştiricileri, hilecilere karşı açtığı davada milyonlarca dolar kazandı
PUBG Mobile geliştiricileri Krafton ve Tencent'in oyun içi hile geliştiricilerine ve dağıtımcılarına karşı açtığı dava sonuçlandı. Hile geliştiricileri ve dağıtımcılarının, PUBG Mobile geliştiricilerine milyonlarca dolar tazminat ödemesine karar verildi.
Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'daki federal mahkemeler Tencent ve Krafton lehine karar vererek, hile geliştiricileri ve dağıtımcılarının haksız avantaj sağladığı gerekçesiyle yaklaşık 10 milyon dolar tazminat ödemelerine karar verildi.
Krafton ve Tencent, ABD ve Almanya'da olmak üzere iki mahkemede PUBG Mobile'da hile geliştiricileri ve dağıtımcılarına karşı açtığı davada galip geldi. Mahkeme kararınca hile geliştiricilerinin 10 milyon dolar tazminat ödemesine kararı verildi.
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PUBG Mobile'ın yapımcısı Rick Li, yaptığı açıklamada: "Dünya çapında milyonlarca oyuncusu PUBG Mobile'dan hoşlanıyor ve herkes için seviyeli bir oyun alanı sağlayacağız. Ne yazık ki, hacker gruplarının eylemleri oyunun adilliğini baltalıyor. Bu yargılar hileye müsamaha göstermeyeceğimiz konusunda net bir mesaj veriyor." sözlerine yer verdi.
Tencent ve Krafton, tazminattan alınan fonlarla PUBG Mobile'da hile yapanların cihazlarında giriş yapmalarını veya yeni hesap oluşturmalarını yasaklayabilen yakın zamanda piyasaya sürülen cihaz yasaklama özelliği de dahil olmak üzere daha fazla hile önleme teknolojisine yatıracaklarını açıkladılar.
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