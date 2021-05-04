Dünyaca ünlü gazeteci Jack Todd, Burcu Biricik'in Fatma dizisindeki başarısını öve öve bitiremedi
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Dünyaca ünlü gazeteci Jack Todd, Burcu Biricik'in Fatma dizisindeki başarısını öve öve bitiremedi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Netflix'te yayınlanan Fatma dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren oyuncu Burcu Biricik'in ünü ülke sınırını aştı. Fatma dizisini izleyen dünyaca ünlü Kanadalı gazeteci Jack Todd, Biricik için "Şimdiye kadar gördüğüm en büyük performanslardan biri" yorumunu yaptı.

Rol aldığı her dizideki başarısıyla adından söz ettiren Burcu Biricik, Kırmızı Oda ve Camdaki Kız dizilerindeki başarısının yanı sıra Netflix'te yayınlanan Fatma ile de başarısına başarı ekledi. Oyuncu, istemeden de olsa pek çok kişiyi öldüren temizlikçi bir kadına hayat verdiği Fatma dizisinin Netflix'te yayınlanması ile birlikte, dünyanın farklı ülkelerinden de övgü dolu yorumlar ve mesajlar alıyor.

"ŞİMDİYE KADAR GÖRDÜĞÜM EN İYİ PERFORMASLARDAN"

Ünü ülke sınırını aşan Biricik için en gururlandıran yorumlar biri de Kanadalı gazeteci Jack Todd'den geldi. Fatma'yı izleyen Todd, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türk oyuncu Burcu Biricik'in Fatma'da Netflix'teki performansı, şimdiye kadar gördüğüm en büyük performanslardan biri. Tüm prodüksiyon birinci sınıf ve sonuç son derece yoğun bir dram. Kendinize nefes almayı hatırlatmanız gereken türden" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü gazeteci Jack Todd, Burcu Biricik'in Fatma dizisindeki başarısını öve öve bitiremedi

Güzel oyuncu Burcu Biricik ise Todd'un bu tweet'ini retweet ederek emoji ile teşekkürlerini iletti.

Dünyaca ünlü gazeteci Jack Todd, Burcu Biricik'in Fatma dizisindeki başarısını öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü gazeteci Jack Todd, Burcu Biricik'in Fatma dizisindeki başarısını öve öve bitiremedi
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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