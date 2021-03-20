Lüks rezidanstaki sahte güzellik merkezine baskın: 'Dünyaca ünlü doktor' yalanıyla binlerce lirayı cebe atmışlar
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Lüks rezidanstaki sahte güzellik merkezine baskın: 'Dünyaca ünlü doktor' yalanıyla binlerce lirayı cebe atmışlar

20.03.2021 10:05 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:05
Lüks rezidanstaki sahte güzellik merkezine baskın: 'Dünyaca ünlü doktor' yalanıyla binlerce lirayı cebe atmışlar

İstanbul Şişli'de ekipler tarafından 'dünyaca ünlü doktor' yalanıyla estetik ameliyat yapıp ücretli seminer veren 2 yabancı uyruklu kadının lüks rezidanstaki ruhsatsız sahte güzellik merkezine baskın düzenlendi. Baskın anı kameraya yansırken, bir ameliyatın 6 bin liradan başladığı, seminerlerin ise 3 bin ile 5 bin dolar arası olduğu öğrenildi.

İstanbul'da yaşayan 27 yaşındaki sağlık çalışan Gamze Nur, sosyal medyadan eğitim ve ameliyat yayını yapan sözde ünlü doktorların Şişli'deki güzellik ve estetik merkezinde ip askısı yöntemiyle estetik ameliyat olmuş, ameliyattan 2 hafta sonra yüzünde oluşan hasar ile şok yaşamıştı.

SAHTE MERKEZE BASKIN YAPILDI

Sağlık çalışanı Gamze Nur ile birlikte birkaç kişinin de mağdur olmasının ardından Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güzellik ve estetik merkezi adı altında faaliyet gösteren işyerinin ruhsatsız olduğunu belirledi. Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, devam eden çalışmalar kapsamında söz konusu merkezin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki lüks rezidansta faaliyet gösterdiğini tespit etti. Bunun üzerine dün öğle saatlerinde sahte güzellik merkezine baskın düzenledi. Baskın esnasında içeride 6 kadının estetik yaptırmak için beklediğini gören Şişli polisi, kendilerini doktor olarak tanıtan Türkmenistan uyruklu M.U. ve Kazakistan uyruklu N.R'den iş yeriyle ilgili evrakları göstermelerini istedi.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Doktor olduğunu iddia eden kadınların iş yerinin ruhsatı olmadığını belirtmesi üzerine iş yeri, Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun ilgili maddesi gereği mühürlendi. M.U. ve N.R. ise polis ekipleri tarafından ifadeleri alınması adli işlemleri yapılması için Şişli Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Gözaltına alınan 2 kadının işlemlerinin ardından İstanbul İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderilerek sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

BİNLERCE DOLAR KAZANMIŞLAR

Öte yandan, biri Türkmenistan diğerinin ise Kazakistan uyruklu iki kadının kendilerini 'estetik doktoru' olarak tanıtarak sosyal medya üzerinden eğitim ve estetik ameliyatı yayını yaptıkları ve bu sayede müşteri kazandıkları ortaya çıktı. Eğitim verme yeterlilikleri ve eğitim izinleri olmayan doktor olmadıkları öğrenilen 2 kadının yaptığı ameliyatların 800 dolardan başladığı öğrenildi. Ayrıca estetik eğitimine katılanlardan ise 3 ile 5 bin dolar arasında para alındığı bilgisine ulaşıldı.

İşte sahte iş yerinden görüntüler:


Lüks rezidanstaki sahte güzellik merkezine baskın: 'Dünyaca ünlü doktor' yalanıyla binlerce lirayı cebe atmışlar
Lüks rezidanstaki sahte güzellik merkezine baskın: 'Dünyaca ünlü doktor' yalanıyla binlerce lirayı cebe atmışlar
Lüks rezidanstaki sahte güzellik merkezine baskın: 'Dünyaca ünlü doktor' yalanıyla binlerce lirayı cebe atmışlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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