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Zonguldak'ta batan gemide bir mürettebatın daha cansız bedeni bulundu

Zonguldak'ta batan Türk gemisinin kaybolan 12 mürettebatından birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım'daki fırtına nedeniyle batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinde kayıp mürettebatı arama çalışmaları, 5'inci gününde sürüyor. Bu çalışmalar kapsamında, kayıp 11 denizciden birinin cansız bedenine dalgıçlarca ulaşıldı. Cenazenin çıkarılma çalışmaları devam ediyor. 20 Kasım'da da gemide aşçı olarak çalışan Metin Usta'nın cansız bedenine ulaşılmıştı