Zelenskiy ve Putin Görüşmesi Türkiye, İsviçre veya Avusturya'da Olabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşme hakkında açıklamada bulundu. Ukraynalı lider görüşmenin Türkiye, İsviçre veya Avusturya'da olabileceğini söyledi.

Yeni bir zirve için güvenlik garantilerinin kesinleşmesi gerektiğini belirten Zelenskiy, "7 ila 10 gün içinde güvenlik garantileri konusunda anlaşmaya varılmasını istiyoruz. Ardından ikili veya üçlü liderler toplantısı yapılabilir" dedi.