Zelenskiy ve Putin Görüşmesi Türkiye, İsviçre veya Avusturya'da Olabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak görüşmenin yerinin Türkiye, İsviçre veya Avusturya olabileceğini duyurdu. Güvenlik garantilerinin 7 ila 10 gün içinde kesinleşmesini beklediklerini ifade etti.

Yeni bir zirve için güvenlik garantilerinin kesinleşmesi gerektiğini belirten Zelenskiy, "7 ila 10 gün içinde güvenlik garantileri konusunda anlaşmaya varılmasını istiyoruz. Ardından ikili veya üçlü liderler toplantısı yapılabilir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
