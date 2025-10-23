Haberler

Zelenskiy ve Macron'dan Ukrayna İçin İş Birliği Çağrısı

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya gelerek, Rusya'ya karşı baskının artırılması ve Ukrayna'ya destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda, "Yaklaşan Gönüllüler Koalisyon toplantısı öncesinde tutumlarımızı koordine ettik. Şu anda savaşı sona erdirme ve Rusya'yı durdurma konusunda gerçek bir fırsat var. Bunu başarmak için Rusya üzerindeki baskıyı artırmaya devam etmeli, Ukrayna'ya desteği genişletmeli ve güvenlik garantilerini kesinleştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının sonuçları ile hava savunmalarının ve enerji dirençlerinin güçlendirilmesini ele aldıklarını kaydeden Zelenskiy, "Bu, şu aşamada en önemli önceliklerimizden biri. Savunma iş birliği de odak noktasıydı, Ukrayna'yı daha güçlü hale getirebilecek somut çözümler de dahil. Fransa'ya ve Emmanuel'e destekleri için şahsen teşekkür ediyorum. Hayatları korumak için sağlanan tüm yardıma değer veriyoruz" açıklamasında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Avrupa'daki ortaklarımızla ve ABD ile yakın iş birliği içinde, Ukrayna'ya adil ve kalıcı bir barış yolu bulması için destek vermeye devam ediyoruz. Rusya, koşulsuz ve derhal ateşkes yapılmasına karşı çıkmaya devam ederken, biz Moskova üzerindeki baskıyı artırmaya kararlıyız" dedi.

Bu bağlamda, ABD'nin yeni yaptırımlarını ve AB tarafından kabul edilen yaptırımları memnuniyetle karşıladığını dile getiren Macron, barışın şart olduğunu aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
