Her saniyesi tüyler ürpertiyor! Zelenski, bir aylık savaşın en çarpıcı görüntülerini yayınladı - Haberler

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Her saniyesi tüyler ürpertiyor! Zelenski, bir aylık savaşın en çarpıcı görüntülerini yayınladı

İhlas Haber Ajansı - Erhan Altıparmak - Dünya
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya işgalinin 33. gününde çarpıcı bir görüntü yayınladı. Rusya'nın 1 aydır sürdürdüğü saldırılara, bombalamalara dair detaylara yer verilen videoda Zelenski, "Bir ay geçti ve biz hala savaşıyoruz. Arzulamadığımız bir savaşta elinde bir silah ve çıplak elleriyle halk barışı kazanmak için ayağa kalktı." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın ülkesine başlattığı saldırının üzerinden 1 ay geçmesi üzerine ülkede yaşananlara ve saldırılara ilişkin bir klip yayınladı.

Zelenskiy, Ukrayna'daki savaşın çarpıcı görüntülerini yayınladı

BOMBALANMA GÖRÜNTÜLERİ YER ALDI

Zelenski, Rusya'nın Ukrayna saldırılarında zarar gören kentlerin, yıkılan binaların, bombalanan hastanelerin ve ülkeden ayrılan Ukraynalı mültecilerin görüntülerini paylaştı.

Zelenskiy, Ukrayna'daki savaşın çarpıcı görüntülerini yayınladı

"HALK, BARIŞI KAZANMAK İÇİN AYAĞA KALKTI"

Uluslararası düzeyde Ukrayna'ya destek olmak için bir Polonya televizyon kanalının başlattığı yardım maratonu için hazırlanan klipte Zelenski, "Bir ay geçti ve biz hala savaşıyoruz. Arzulamadığımız bir savaşta elinde bir silah ve çıplak elleriyle halk barışı kazanmak için ayağa kalktı. Eskisi gibi yaşamak için, seninle özgürce yaşamak için. Ukrayna ile barış içinde olan herkesle yaşamak için" diyerek Ukrayna halkının Rusya'ya karşı direnişine dikkat çekti.

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Dünya

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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