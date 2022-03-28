Her saniyesi tüyler ürpertiyor! Zelenski, bir aylık savaşın en çarpıcı görüntülerini yayınladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın ülkesine başlattığı saldırının üzerinden 1 ay geçmesi üzerine ülkede yaşananlara ve saldırılara ilişkin bir klip yayınladı.

BOMBALANMA GÖRÜNTÜLERİ YER ALDI

Zelenski, Rusya'nın Ukrayna saldırılarında zarar gören kentlerin, yıkılan binaların, bombalanan hastanelerin ve ülkeden ayrılan Ukraynalı mültecilerin görüntülerini paylaştı.

"HALK, BARIŞI KAZANMAK İÇİN AYAĞA KALKTI"

Uluslararası düzeyde Ukrayna'ya destek olmak için bir Polonya televizyon kanalının başlattığı yardım maratonu için hazırlanan klipte Zelenski, "Bir ay geçti ve biz hala savaşıyoruz. Arzulamadığımız bir savaşta elinde bir silah ve çıplak elleriyle halk barışı kazanmak için ayağa kalktı. Eskisi gibi yaşamak için, seninle özgürce yaşamak için. Ukrayna ile barış içinde olan herkesle yaşamak için" diyerek Ukrayna halkının Rusya'ya karşı direnişine dikkat çekti.