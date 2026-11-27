Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy BBC'ye verdiği röportajda Donald Trump'ı Vladimir Putin'e "dostum" demesi nedeniyle eleştirdi ve füze savunma sistemlerinin teslimatındaki gecikmelerin Ukraynalıların hayatına mal olduğunu söyledi. Zelenskiy, Kiev'deki ofisinde verdiği röportajda, ABD'nin barış görüşmelerinde Rusya'ya yeterince baskı yapmadığından yakındı ve Trump'ın Putin'le kucaklaşırken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmasının "tuhaf" olduğunu söyledi.Zelenskiy İngilizce konuşarak, "Elbette bu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın kararı ama... bu tuhaf" dedi."O bir saldırgan ve bir katil... Ondan dost olmaz. Olamaz" dedi ve bunun İkinci Dünya Savaşı sırasında Adolf Hitler'le dost olmak gibi bir şey olduğunu ekledi.Zelenskiy, ABD'nin Ortadoğu'ya odaklanmasını ve "onlara daha fazla yardım etmesini" ise üzücü bulduğunu söyledi.Bir sonraki görüşmenin aralık ayında yapılması bekleniyorZelenskiy, 2025'te Beyaz Saray'da Trump ile zorlu geçen görüşmesinden bu yana, ABD ile ilişkilerinde dikkatli davranıyor.Trump'ın iki temsilcisi, Rusya ve Ukrayna arasında büyük can kayıplarına son vermek için bir barış anlaşması müzakere etmeye çalışıyor. Ancak çoğu zaman Kiev'inkinden ziyade Moskova'nın pozisyonuna daha yakın bir görünüm sergiliyorlar.Abu Dabi'de bu ayın başlarında dolaylı gerçekleştirilen son barış görüşmelerinde belirgin bir ilerleme kaydedilmedi.Zelensky bunu "Ne kadar çok şey öğrenirsek o kadar çok sorun ortaya çıkıyor" şeklinde özetledi.Görüşmelerin aralık ayında yeniden başlamasının beklendiğini söyledi.Donald Trump Perşembe günü Truth Social platformunda, geçen hafta Çin'de Putin ile yaptığı zirvede Rusya'yı "Avrupa genelindeki topraklara yönelik tüm askeri saldırganlığını geri çekmeye" çağırdığını ve Ukrayna ile bir barış anlaşması olasılığının "güçlü" olduğuna inandığını belirtti.Ancak Rusya'nın kamuoyuna yaptığı açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla, Kremlin'in her konuda ilk baştaki sert müzakere tutumuna geri döndüğü görülüyor.Zelenskiy ayrıca, ABD temsilcilerinin açıkladığı gibi Avrupalı müzakerecilerin masada olup olmayacağının henüz net olmadığını da belirtti.Kremlin direniyor gibi görünüyor.

Ukrayna, görüşmelerin acilen ilerlemesine ve Rusya'nın beş yıldır süren kapsamlı işgaline son verilmesine ihtiyaç duyuyor.Rusya'nın ülke genelindeki saldırıları giderek daha sık ve daha ölümcül hale geliyor; öldürülen sivillerin sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesinde.Zelenskiy bu nedenle, sonuç elde etmek için "Rusya'yı zorlayabilecek, gerçek müttefikler" çağrısında bulundu ve ABD'yi "güç ve saygınlığa" sahip bir ülke olarak şanına yakışır şekilde davranmaya çağırdı."Saldırgana karşı son derece tarafsız olmaya çalıştığınızda... bu, hem mağdurları hem de saldırganı desteklediğiniz anlamına gelir. Bu doğru değil" dedi.ABD, iki taraf arasındaki barış anlaşması arayışında tarafsız olduğunu savunuyor.Perşembe günü Putin'i "dostu" olarak nitelendirmesiyle ilgili gazetecilerin sorusunu Trump, şöyle yanıtladı: "Ölümleri durdurmak istiyoruz. Onun dostum olmadığını söyleyebilirdim... Bir anlaşma yapmak istiyorum."Sözlerini şöyle sürdürdü: "İçeri girip 'Sizi sevmiyorum' diyebilirdim ve o zaman Zelenskiy ve Putin'le yaşadığımız sorunun aynısıyla karşılaşırız.""Biliyorsunuz... bu anlaşmanın önündeki en büyük sorun, iki liderin birbirlerinden gerçekten nefret ediyor olması."Bu arada Kiev, hava sahasını korumakta zorlanıyor.Gece gündüz süren hava saldırısı uyarıları artık günlük hayatın yorucu bir parçası haline geldi. Rus balistik füzeleri enerji santrallerini ve köprüleri hedef alırken, jet motorlu insansız hava araçları her gün Kiev'in merkezine ve diğer büyük şehirlere doğru havalanıyor.Ukrayna buna Rusya'daki hedeflere yüzlerce insansız hava aracı göndererek karşılık veriyor.Zelenskiy, ordunun artık Rusya'nın en hızlı insansız hava araçlarının yaklaşık %70'ini imha edebildiğini ve bu oranın giderek arttığını söyledi.Ancak balistik füzeleri durduracak hava savunma sistemlerinde "çok, çok büyük" bir açık olduğunu ve Amerikalıların Patriot sistemlerinin teslimatını geciktirdiğini söyledi.Zelenskiy, "Ortadoğu'ya odaklanmaları ve onlara daha fazla yardım etmeleri üzücü... Çok üzücü. Bu konuda çok büyük soru işaretlerimiz var" dedi."Bu füzelerin eksikliği, insanların hayatı demek."Ayrıca, ABD yapımı uydu iletişim sistemi Starlink'in ve askeri versiyonu Starshield'ın Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinde hala kısıtlandığını kaydetti.Ukrayna'nın insansız hava araçlarını kontrol eden askeri birlikleri BBC'ye, önleme dronlarının artık Rus Şahid'lerine yetişemediğini ve bunun da söz konusu silahların Ukrayna'nın daha içlerine engelsiz bir şekilde uçmasına yol açtığını anlattı.Peki bu kararı kim verdi?Zelenskiy, "Teknik olarak SpaceX, politik olarak - bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum" diye yanıtladı. "Tıpkı... masa tenisi gibi. Bir tarafa soruyoruz, onlar diğer tarafı işaret ediyor."Zorlu kışUkrayna'nın Rus hedeflerine yönelik uzun menzilli saldırıları son haftalarda arttı; bu hedefler arasında petrol rafinerileri ve silah veya yakıt taşıyan gemiler de bulunuyor.İtalya Başbakanı Giorgia Meloni perşembe günü yaptığı açıklamada, bu hafta Libya'nın doğusunda demirli bir Rus savaş gemisinin batırılmasının, savaşı Akdeniz'e yayma riskini taşıdığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.Zelenskiy bu hamleyi savundu ve Merkury savaş gemisine yapılan atışı "kesinlikle haklı bir gol" olarak nitelendirdi.Bu tür saldırıların "çok tehlikeli" olduğunu kabul etti ancak Ukrayna güçlerinin müttefikleriyle koordinasyon sağlamadan "asla saldırmadığını" söyledi.Daha fazla ayrıntı vermekten kaçındı.Zelenskiy Ukrayna'nın zorlu ve tehlikeli bir kışa hazırlandığını kabul etti.Kiev'e yönelik son saldırılar, Dinyeper Nehri üzerindeki köprüleri hedef alarak şehri ikiye bölmeyi amaçlıyor gibi görünüyor.Elektrik kesintileri ve lojistik ağlarındaki grevler işletme maliyetlerini yönetilemeyecek kadar yükselttiği için bazı sakinler kış için şehri terk etti ve işletmeler kapandı.Şehrin büyük bir bölümünü de karanlığa boğdular.Zelenskiy, "[Rusya] elbette kaçmamızı istiyor" dedi."İnsanlar gidebilir, ama biz başkentimizi her şekilde savunmaya çalışacağız. Başkentimize ihtiyacımız var. Başkent olmadan ülke olmaz."Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .Haberlerimizi takip etmek için . BBC News Türkçe'yi seçin, son dakika haberlerine, araştırma dosyalarımıza ve videolarımıza tek bir yerden ulaşın. (Uygulama Birleşik Krallık ve ABD'de kullanılmamaktadır ve İngilizce versiyonu bulunmamaktadır.)