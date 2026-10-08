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Zelenskiy, Rus saldırısında 25 kişinin öldüğünü, 100 kişinin yaralandığını açıkladı

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Zelenskiy, Rus saldırısında 25 kişinin öldüğünü, 100 kişinin yaralandığını açıkladı
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın balistik füze, seyir füzesi ve İHA'larla düzenlediği saldırıda 25 kişinin öldüğünü, 100 kişinin yaralandığını duyurdu. Zelenskiy saldırıyı Putin'in doğum günü hediyesi olarak niteledi; 44 füze düşürüldü, 117 İHA etkisiz hale getirildi.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın balistik füze, seyir füzesi ve İHA'larla düzenlediği saldırılarda 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 100 kişinin yaralandığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna genelinde çok sayıda balistik ve seyir füzesi ile insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı kombine bir hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti. Saldırılar sonucu 25 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 100 kişinin yaralandığını kaydeden Zelenskiy, bu saldırıyı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum günü vesilesiyle kendisine verdiği bir hediye olarak niteledi.

Ukrayna ordusunun hava savunmasına dair verileri paylaşan Zelenskiy, seyir ve balistik füzeler de dahil olmak üzere toplam 44 füzenin düşürüldüğünü aktardı. Özellikle balistik füzelerle mücadelenin oldukça zorlu geçtiğini vurgulayan Zelenskiy, fırlatılan 117 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini, ancak atılan tüm mühimmatların engellenemediğini dile getirdi.

Tehdidin her gün sürdüğünü ve hava savunma bataryalarının füzelerinin daima hazır tutulması gerektiğini belirten Zelenskiy, ek hava savunma füze paketlerine ve Ukrayna'yı destekleyecek ek tedbirlere ihtiyaç olduğunu vurguladı. İlgili paketlerin geleceğini ifade eden Zelenskiy, ortaklarından yardım sevkiyatlarının hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini beklediklerini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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