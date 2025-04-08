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Zelenskiy, Rus ordusunda savaşan 2 Çin vatandaşının esir alındığını duyurdu

Zelenskiy, Rus ordusunda savaşan 2 Çin vatandaşının esir alındığını duyurdu
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ordusunda Ukrayna'ya karşı savaşan 2 Çin vatandaşının Donetsk bölgesinde esir alındığını bildirdi. Zelenskiy, olaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Putin'in savaşı bitirmekten başka her şeyi yapmaya niyetli olduğunun açık bir işaretidir" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunda Ukrayna'ya karşı savaşan 2 Çinlinin esir alındığını duyurdu.

"ÜZERLERİNDE KİMLİK BELGELERİ BULUNDU"

Bu kişilerin, ülkesinin Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusu tarafından esir alındığını aktaran Zelenskiy, "(Esirlerin) Üzerinde kimlik belgeleri, banka kartları ve kişisel veriler bulundu." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rus ordusunda savaşan 2 Çin vatandaşının esir alındığını duyurdu

"DERHAL PEKİN'LE İRTİBATA GEÇİLMESİ TALİMATINI VERDİM"

Zelenskiy, "Rus ordusunda bu ikisinden çok daha fazla Çinlinin görev yaptığına" ilişkin bilgilere sahip olduklarını belirterek şunları kaydetti: "Şimdi tüm gerçekleri öğreniyoruz. İstihbarat, Ukrayna Güvenlik Servisi ve Silahlı Kuvvetlerin ilgili birimleri çalışmalarını sürdürüyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı'na derhal Pekin'le irtibata geçip Çin'in buna nasıl yanıt vereceğini öğrenmesi talimatını verdim."

"PUTİN SAVAŞI BİTİRMEKTEN BAŞKA HER ŞEYİ YAPMAYA NİYETLİ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "savaşı uzatmak için yollar aradığını" savunan Zelenskiy, "Rusya'nın Çin'i ve diğer ülkeleri doğrudan veya dolaylı olarak Avrupa'daki bu savaşa dahil etmesi, Putin'in savaşı bitirmekten başka her şeyi yapmaya niyetli olduğunun açık bir işaretidir." değerlendirmesinde bulundu. ABD, Avrupa ve barıştan yana olan herkesi bu duruma tepki vermeye çağıran Zelenskiy, esir alınan Çin vatandaşlarının Ukrayna Güvenlik Servisinin gözetiminde olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıaysun:

Sayın Zelensky sanki sizin ordunuzda yabancı asker yok mu? Sanırım birşeyin farkında değilsiniz, ülkenize zarar verdiniz. Değerli madenler gidince. bu enkaz nasıl kalkıcak,hiç düşündünüz mü?

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