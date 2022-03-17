Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin oynadığı "Halkın Hizmetkarı" dizisi Netflix'e geri döndü

Dünyanın gözü kulağı Ukrayna'dan gelen haberlerde. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 22. gününde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile ilgili önemli bir gelişme gündeme geldi. Netflix, resmi Twitter hesabından, Ukrayna Devlet Başkanı'nın dizisinin yeniden gösterime başlayacağını, "Siz istediniz ve geri döndü" şeklinde duyurdu. Söz konusu dizi, 44 yaşındaki Zelenski'nin oyunculuk kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmasının yanı sıra, siyasete atılmasına da vesile oldu. Zelenski, 2019'da diziyle aynı adı taşıyan Halkın Hizmetkarı partisinden aday olmasının ardından oyların yüzde 70'inden fazlasını alarak devlet başkanı seçilmişti.

AVRUPA ÜLKELERİNDE YAYIMLANIYOR

Zelenski'nin dizisi, Fransız-Alman ortak televizyonu Arte'de 19 Kasım'dan bu yana yayımlanıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana artan bir ilgi gördüğü belirtilen dizinin haklarını satın alan kanallar arasında İngiltere'deki Channel 4, Yunanistan'daki ANT 1 ve Romanya'daki PRO TV de bulunuyor.

Deutsche Welle / Dünya