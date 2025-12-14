Zelenski'nin Almanya'daki karşılanma şekli diplomatik protokol tartışması yarattı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Almanya'da yapılacak Barış Zirvesi ve ekonomik buluşma için Berlin'e geldi; ancak karşılamanın resmî protokolün gerisinde kalması dikkat çekti ve diplomatik kulislerde tartışma yarattı.

STANDART RESMİ KARŞILAMA YAPILMADI

Berlin'e ulaşan Zelenski için bir devlet başkanına uygulanan standart resmi karşılama töreni düzenlenmedi. Alman hükümetinden üst düzey hiçbir yetkilinin havaalanında bulunmaması dikkat çekti. Karşılamada yalnızca iki düşük rütbeli görevli hazır bulundu.

DURUMU UÇUŞ KOMUTANI KURTARMAYA ÇALIŞTI

Protokoldeki boşluk, ilginç bir anla kapatılmaya çalışıldı. Zelenski'nin elini ilk sıkan görevlinin geri çekilerek Ukrayna liderini uçağın kaptanıyla tanıştırdığı, bunun üzerine kaptanın uçaktan inerek Zelenski'yi selamladığı görüldü. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Zelenski'nin Berlin temasları kapsamında İngiltere ve Fransa liderleriyle görüşmesi, ayrıca NATO ve Avrupa Birliği temsilcilerinin katılımıyla yapılacak Barış Zirvesi'ne katılması bekleniyor. Zirvede Ukrayna-Rusya savaşı, askeri destek ve barış süreci başlıklarının ele alınacağı belirtiliyor.

İRLANDA'DA BENZER BİR DURUM YAŞANMIŞTI

Zelenski, daha önce resmî temaslarda bulunmak üzere gittiği İrlanda'nın başkenti Dublin'de de benzer şekilde protokol dışı bir karşılama ile gündeme gelmişti. Bu tür karşılamaların diplomatik mesaj içerip içermediği tartışma konusu oldu.