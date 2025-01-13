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Zelenskiy: Kuzey Koreli Askerleri Pyongyang'a Teslim Etmeye Hazırız

Zelenskiy: Kuzey Koreli Askerleri Pyongyang'a Teslim Etmeye Hazırız
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya tarafından esir alınan Ukraynalı askerler karşılığında iki Kuzey Koreli askeri Pyongyang'a teslim etmeye hazır olduklarını açıkladı. ABD'nin seçilmiş Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı ise Trump ve Putin arasında yapılması beklenen görüşmeler için hazırlıkların sürdüğünü duyurdu.

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya tarafından esir alınan Ukraynalı askerler karşılığında Ukrayna'nın esir aldığı iki Kuzey Koreli askeri Pyongyang'a teslim etmeye hazır olduklarını söyledi. Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Ukrayna'da çatışmaların sona ermesi için Trump ve Putin arasında beklenen görüşme için hazırlıkların sürdüğünü bildirdi. ABD medyasında yer alan analizlere göre, sahadaki gelişmeler Kiev'in aleyhinde ilerliyor.

Sosyal medya platformu X  hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya tarafından esir alınan Ukraynalı askerler karşılığında, Ukrayna'nın esir aldığı iki Kuzey Koreli askeri Pyongyang'a teslim etmeye hazır olduğunu söyledi. Yakalanan Kuzey Koreli askerlerden birinin Ukrayna'da kalmak, diğerinin ise ülkesine dönmek istediğini belirten Zelenskiy, "Geri dönmek istemeyen Kuzey Koreli askerler için başka seçenekler de olabilir... Bu savaşla ilgili gerçeği yayarak barışı yakınlaştırmak isteyenlere bu fırsat verilecek" dedi.

Piyongyang, Güney Kore ve Ukrayna'nın, Ukrayna'ya karşı Rusya'ya destek olmak üzere Kuzey Koreli askerlerin Kursk bölgesine gönderildiği iddialarını hala teyit etmedi. Güney Kore İstihbarat Servisi'nin iddiasına göre Rusya'ya gönderilen Kuzey Koreli askerlerden şu ana kadar en az 300'ü hayatını kaybederken 2 bin 700'ü de yaralandı.

Ukrayna Güvenlik Servisi'ne göre (SBU), esir alınan iki askerden birinin Ukraynalı yetkililere Rusya'ya savaşa katılmak için değil askeri eğitim almak için gönderildiklerini sandıklarını söyledi. Bir askerin üzerinde başka bir kişiye ait olduğu belirtilen bir Rus kimlik kartı bulunduğu belirtildi. Diğer askerin üzerinde ise kimliğine dair hiçbir belge bulunamadı.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı: Trump ve Putin arasında bir görüşme için hazırlıklar sürüyor

ABD'nin bir hafta sonra görev süresi başlayacak olan seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz, ABD merkezli ABC News'a verdiği röportajda, Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması beklenen görüşmeye ilişkin "Hazırlıklar sürüyor" ifadesini kullandı.

Waltz ayrıca Ukrayna'nın eski sınırlarına dönmesi fikrinin artık gerçekçi olmadığını belirtti ve şöyle konuştu:

"Herkes biliyor ki, bu (çatışma) bir şekilde diplomatik olarak sona ermek zorunda. Sadece Ukrayna topraklarının her santimetresinden her Rus'u kovacağımızı söylemenin gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Hatta Kırım - Başkan seçilen Donald Trump bile bu gerçeği kabul etti ve bence tüm dünyanın bu gerçeği kabul etmesi büyük bir ilerleme oldu" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da önceki gün devlet televizyonu ARD'ye yaptığı açıklamada, Putin ve Trump arasında bir görüşme yapılması fikrinin Ukrayna savaşının çözümüne yardımcı olabileceğini söyledi.

Kaynak: ANKA / Dünya
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