Zelenskiy'i Beyaz Saray'dan kovan Trump'ın yeniden görüşmek için bir şartı var

Trump-Zelenskiy zirvesinde dünya tarihine damga vuracak kavga! Beyaz Sarayı terk etti

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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenkiy ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği gergin görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Zelenskiy'nin ABD'nin dahil olması halinde barışa hazır olmadığını tespit ettim. Barış için hazır olduğunda geri gelebilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra ilk kez Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir araya gelirken görüşmeye, ikili arasındaki tartışma damga vurdu.

Zelenskiy'i Beyaz Saray'dan kovan Trump'tan ilk açıklama: Hazır olmadığını tespit ettim

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA: ZELENSKİY'NİN BARIŞA HAZIR OLMADIĞINI TESPİT ETTİM

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklama yaptı. Kendisine ait sosyal medya platformu Truth üzerinden yaptığı açıklamada Trump, "Bugün Beyaz Saray'da çok anlamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Böyle bir ateş ve baskı altında konuşulmadan asla anlaşılamayacak çok şey öğrenildi. Duygularla ortaya çıkan şeyler şaşırtıcı ve Başkan Zelenskiy'nin ABD'nin dahil olması halinde barışa hazır olmadığını tespit ettim" dedi.

Zelenskiy'i Beyaz Saray'dan kovan Trump'tan ilk açıklama: Hazır olmadığını tespit ettim

"OVAL OFİS'E SAYGISIZLIK ETTİ, BARIŞ İÇİN HAZIR OLDUĞUNDA GERİ GELEBİLİR"

ABD'nin dahil olmasının müzakerelerde Zelenskiy'e büyük bir avantaj sağlayacağını düşündüğünü kaydeden Trump, "Ben avantaj istemiyorum, barış istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin değerli Oval Ofisi'ne saygısızlık etti. Barış için hazır olduğunda geri gelebilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBlackened:

Oval ofisinizi s..

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıBeyhan Bakici:

Helal küçük enişte ye abd ye gıdterdı dunyada yalınız sızın sözünüz gecmez dedı

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Yorum Beğenme2
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