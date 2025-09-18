Zelenskiy, BM Genel Kurulu'na Başkanlık Edecek

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, New York'ta düzenlenecek 80'inci BM Genel Kurulu oturumunda Ukrayna heyetine başkanlık edecek.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heorhii Tykhyi, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 80'inci oturumuna ülkesinden bir heyete başkanlık edeceğini bildirdi. Tykhyi, Kırım Platformu'nun beşinci zirvesinin düzenlenmesinin, bu yılki BMGK toplantısının yeni unsurları arasında yer aldığını ve toplantıyı 'çok sembolik' olarak nitelendirdiğini söyledi. Tykhyi, "Çünkü Kırım'ın Ukrayna'ya iade edilmesiyle sadece toprak bütünlüğü değil, aynı zamanda BM Şartı'na saygı da sağlanacak. Bizim tutumumuz bu" dedi.

Sözcü Tykhyi, ziyaret sırasında ikili görüşmelerin yanı sıra bir dizi etkinliğin planlandığını da ifade etti.