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Zelenski'nin "toprak takası" önerisine Rusya'dan yanıt: Ukrayna birlikleri Kursk'tan kovulacak

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin "toprak takası" önerisine Rusya'dan yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kursk bölgesinin Ukrayna ile müzakerelerde takas konusu olmasına karşı çıktıklarını belirterek, "Ukrayna birlikleri Kursk'tan kovulacak, orada kalırsa da yok edilecek." dedi.""

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Kursk bölgesi için gündeme getirdiği "toprak takası" önerisine karşı çıktıklarını açıkladı.

UKRAYNA'NIN TOPRAK TAKASI TEKLİFİNE YANIT GELDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi. Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Kursk bölgesi için "toprak takası" önerisine yanıt verdi.

KREMLİN: UKRAYNA BİRLİKLERİ KURSK'TAN KOVULACAK

Ukrayna birliklerinin, Rus bölgesi Kursk'ta bulunduğuna dikkati çeken Peskov, bu bölgenin Ukrayna ile müzakerelerde takas konusu olmasına karşı çıktıklarını belirtti. Peskov, "Ukrayna birlikleri Kursk'tan kovulacak, orada kalırsa da yok edilecek." ifadesini kullandı.

"UKRAYNA İLE BARIŞ MÜZAKERELERİNE AÇIĞIZ"

Peskov, Ukrayna ile barış müzakerelerine açık olduklarını vurguladı. Rusya'nın NATO'ya tehdit oluşturmadığını dile getiren Peskov, ancak NATO'nun Rus sınırları yakınlarında askeri altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini kaydetti.

KURSK BÖLGESİNİN ÖNEMİ

Günümüzde Kursk, Rusya'nın savunma sanayisi ve enerji altyapısı bakımından kritik bir konuma sahip bölge olarak biliniyor. Bununla birlikte Ukrayna sınırına yakın olan Kursk, Rusya'nın Batı cephesindeki askeri operasyonları için de bir lojistik merkez olarak kullanılıyor.

Zelenski'nin
Kaynak: AA / Dünya
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