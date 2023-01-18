Zelenski'nin eski danışmanının açıklamaları başına iş açtı! Ölüm listesine alındı

Ukrayna'nın Dnipro şehrinde apartmana isabet eden füze saldırısında kendi ülkesinin hava savunma sistemini sorumlu tutan Volodimir Zelenski'nin danışmanı Oleksiy Arestoviç'in açıklamaları, başına iş açtı. İstifa edip Zelenski'yi de Hristiyanlığa savaş açmakla suçlayan Arestoviç, Ukrayna'nın ölüm listesi olarak bilinen, İçişleri Bakanlığı'na bağlı "Myrotvorets" isimli internet sitesinde yer aldı. Arestoviç, Ukrayna'nın düşmanı ilan edilirken, listede yer alanlar genelde suikaste kurban gidiyor.

Ukrayna'nın Dnipro şehrinde geçtiğimiz hafta bir apartmana füze isabet etti. Olayda 40'dan fazla sivil hayatını kaybederken, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Oleksiy Arestoviç dikkat çeken açıklamalar yaptı. Zelenski'nin bir numaralı danışmanlarından olan Orestoviç, Rus füzesinin Ukrayna hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu ve bu nedenle apartmanın üstüne düştüğünü söyledi. Gelen tepkilerin ardından istifa etmek zorunda kalan Oleksiy Arestoviç, Volodimir Zelenski ile ilgili iddialarda bulundu.

"ZELENSKİ, HIRİSTİYANLIĞA SAVAŞ AÇTI"

Koyu bir Ortodoks olarak bilinen Arestoviç, "Hazır istifa etmişken doğruları konuşayım: Zelenski, Hıristiyanlığa savaş açtı. Kiliseleri kapattı. Zelenski, Rusları dışladı. Rusça konuşanlar ayrımcılığa uğradı. Milyonlarca Ukraynalı'nın devlete olan sadakati zedelendi. Bunu onarmak kolay olmayacak." ifadelerini kullandı.

ÖLÜM LİSTESİNE ALINDI

Ukrayna'da "bölgesel savunma birlikleri" fikrinin mimarı olan ve on binlerce kişinin silahaltına alınmasını sağlayan Oleksiy Arestoviç'in açıklamaları başına iş açtı. Ukrayna'nın "ölüm listesi" olarak bilinen İçişleri Bakanlığına bağlı "Myrotvorets" adlı internet sitesinde Arestoviç'in adı yayımlandı. Arestoviç, internet sitesinde "Ukrayna'nın düşmanı" ilan edildi. Söz konusu sitede Ukrayna'nın düşmanı ilan edilenler, suikaste kurban gidiyor.

UKRAYNA BASININDAN "RUS AJANI" İDDİASI

Dnipro valisi ve birçok Ukraynalı siyasetçi, Ukrayna istihbaratı SBU'nun, Arestoviç'i tutuklamasını ve sorguya çekmesini istedi. Ukrayna basını, Arestoviç'in Rus ajanı olduğunu iddia etti. En son listedeki Dariya Duginova, uğradığı bombalı suikast sonucunda hayatını kaybetmişti.