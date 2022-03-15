Zelenski'nin danışmanından bomba iddia: Savaş mayıs ayı başında sona erer - Haberler

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Zelenski'nin danışmanından bomba iddia: Savaş mayıs ayı başında sona erer

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 20. güne girilirken, Kiev yönetiminden savaşın biteceği tarihe dair dikkat çeken bir açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanlarından Oleksiy Arestoviç, işgal sırasında Rusya ordusunun elindeki kaynakların büyük ölçüde azaldığını ve savaşın mayıs ayı başında sona ereceğini iddia etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanlarından Oleksiy Arestoviç, Rusya'nın elindeki askeri kaynakların çok hızlı bir şekilde azaldığını ve savaşın kısa zamanda bitmesini beklediğini söyledi.

Ukraynalı yetkili, dün yaptığı açıklamada "Bence mayıs sonrasına sarkmaz. En geç mayıs başında bir barış anlaşması imzalamış oluruz" ifadelerini kullandı.

Savaşın iki olası sonucuna değinen Arestoviç, "Ya bir iki hafta içinde hızla imzalanan bir barış anlaşması olur ve Rusya askerlerini geri çeker, ya da örneğin Suriyelileri toplamaya yönelik bir girişim olur ve biz onları da ezince nisan ortası ya da sonu gibi bir anlaşmaya varılır" dedi.

Zelenski'nin danışmanından bomba iddia: Savaş mayıs ayı başında sona ererZelenski'nin danışmanı Oleksiy Arestoviç.

ABD'li yetkililer daha önce Rusya'nın Suriyelileri savaşmak üzere Ukrayna'ya taşıyacağını savunurken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dünyadan gönüllülerin Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerin saflarında savaşma ihtimaline yeşil ışık yakmıştı.

Rus ve Ukraynalı heyetler, dün dördüncü defa düzenlenen ateşkes görüşmelerinin devamında bugün bir kez daha bir araya gelecek. Son dönemde taraflardan gelen olumlu açıklamalar, görüşmelerden kalıcı ateşkes kararı çıkacağı yönünde umutları artırmıştı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Vladimir Putin, Zelenski, Ukrayna, Moskova, Rusya, Kiev, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (5)

Sadullah sıtkı:

hayali haber hayali saçmalıklar sivilleri düşündüğünden saldırı yapmıyor çünki onlar ortak halk sivillerin arasından çıksınlar 1 saatte bu savaş biter.zırvalamayın

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haksız mıyım:

TAYVAN LA ÇİNDE AYNI HALK, yemenle arabistan da aynı, fransızla ingilizle de aynı halk...bunlar da tarihte birbrini yedi bugün de yiyneler var. halkların aynı olması değil, kültürlerin ve yaşamdan beklentilerin, çıkarların örtüşmesi lazım. ukrayna halkı rusyadan nefret eder hale geldi

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Erdinc Altinay:

Savaş sadece bir oyalama, savaş bitmesine yakın dünyaya sürpriz yaparlarsa şaşırmayın

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