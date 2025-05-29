Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi

Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi
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Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi
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Almanya'da Şansölye Friedrich Merz ile bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski görünümüyle dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump dahil olmak hiçbir resmi toplantıya takım elbiseyle katılmayan Zelenski bir ilke imza atarak siyah bir gömleğin üzerine siyah bir blazer ceket giydi. Merz'in Ukrayna için füze menzili limitini kaldırmasının bu harekette etkili olduğu iddia edildi.

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Berlin'de bir araya geldi. İkili, Ukrayna - Rusya savaşındaki son durumu askeri desteği konuştu.

ZELENSKİ'DEN BÜYÜK SÜRPRİZ

Görüşmenin kendisi sürpriz olmasa da, Zelenski'nin görünüşü sürpriz oldu. Zira ABD Başkanı Donald Trump'la olan görüşmesi de dahil olmak üzere hiçbir resmi toplantıya takım elbiseyle katılmayan Ukrayna Başkanı, Merz'in elini takım elbiseyle sıktı.

Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi

FÜZE MENZİLİ LİMİTİNİ KALDIRDI

Siyah bir gömleğin üzerine siyah bir blazer giyen Zelenski, yine de takım elbise ayakkabıları yerine spor ayakkabıları tercih etti. Donald Trump'ın özel ricasına rağmen takım elbise giymeyen Zelenski'nin Merz için giyinmesini kullanıcılar, "karşılıklı saygıya" bağladı. Merz'in Ukrayna için füze menzili limitini kaldırmasının da etkili olduğu iddia edildi.

Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi

UKRAYNA'NIN SİLAHLARI, ALMANYA'DA ÜRETİLECEK

Zelenksi ile basın açıklaması yapan Merz, Rusya'ya karşı savaş için silahların Almanya ve Ukrayna'da üretileceğini söyledi ve menzil konusunda bir sınırlama getirmeyeceklerini belirtti. Merz, "Uzun menzilli silahları Ukrayna için mümkün kılmak istiyoruz. Ortak üretimi mümkün kılmak istiyoruz. Ayrıntıları kamuoyuyla paylaşmayacağız ama iş birliğini yoğunlaştıracağız" dedi.

Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi

Zelenski, Almanya ile insansız hava araçları da dahil olmak üzere Ukrayna'da silah üretimi konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi. Ukraynalı yetkililerle Alman yetkililer arasında üretim tesislerinin inşası ve geliştirilmesi için anlaşmalar imzalandığını aktardı. Zelenski, "Bu yeni projeler zaten mevcut. Sadece ihtiyacımız olan miktarda olmalarını istiyoruz" dedi. Zelenski'nin Berlin ziyareti, Ukrayna ve Rusya'nın bu ay içinde yüz yüze müzakerelerde bulunmasından sonra gerçekleşti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAy kural:

Rusya'nın en büyük düşmanının Amerika Birleşik Devletleri olmadığını biliyor. İkinci Dünya Savaşını bilenler bilir. Tarih her şeyi anlatıyor. Ukrayna'nın en büyük müttefiki Almanya. Böyle giyinmesi normal bir durum.

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