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Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın eşi Manal Esad, sosyal medya hesabından Suriye'nin yeni bayrağını, "Aile ve vatan satıcılarına rağmen, yaşasın özgür ve gururlu Suriye" notuyla paylaştı.

Suriye'deki muhalif gruplar, düzenledikleri yıldırım harekatıyla 12 gün içerisinde başkent Şam'ı ele geçirerek Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirdi. Ailesiyle birlikte ülkeyi terk eden Esad, Rusya'ya sığındı. Ülkede 13 yıldır devam eden iç savaş ve dış faktörlerin birleşimi, devrik liderin şaşırtan sonunu hazırladı.

ESAD'A TEPKİ: AİLESİNİ VE VATANINI SATTI

Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken devrik lider Beşar Esad'ın ailesinin takınacağı tavır da merak konusuydu. Bu konuyla ilgili ilk çıkış Beşar Esad'ın küçük kardeşi Mahir Esad'ın eşi Manal Esad'dan geldi. Manal, sosyal medyadan yeni Suriye bayrağını paylaşarak, "Aile ve vatan satıcılarına rağmen, yaşasın özgür ve gururlu Suriye" notunu düştü.

Zehir zemberek bir paylaşım yapan gelini de Esad'ı sattı

HESABINI KAPATMAK ZORUNDA KALDI

Paylaşım, Esad'ın kardeşine de haber vermeden ülkeyi terk ettiği şeklinde yorumlandı. Paylaşıma tepki gösteren yüzlerce yorum yapıldı. Bazı yorumlarda "Şimdiye kadar aklın neredeydi", "Sen de suçlara ortaksın" mealinde ifadeler yer aldı. Manal, rejimi destekleyen paylaşımlarının da yer aldığı hesabı, kısa süre sonra kapattı.

KOCASI "BAŞ HAYDUT" OLARAK ANILIYOR

Mahir Esad, Suriyeli muhaliflerin "Baş haydut" diye tarif ettiği biri. Kanlı ve gaddar kişiliğiyle kötü bir şöhreti var. Manal Esad ise 1970 Şam doğumlu. O da BM ve AB'nin yaptırım listesinde.

BABASI ESAD'IN EKİBİNDEYDİ

Babası Tevfik Cadaan, Hafız Esad'ın ekibindendi. Sünni kimliğine rağmen 1971'den itibaren Hafız Esad'ın yönetici kadrosunda yer aldı. Bazı konularda Esad'a muhalefet edince yolları ayrıldı ve Suriye'yi terk etti. Önce Suudi Arabistan'a sonra da Londra'ya geçti. Kızı Manal ile Mahir Esad da bu süreçte tanıştı. Cadaan ailesi geçmişteki muhalif kimliğine rağmen Esad ailesi ile barıştı ve Suriye'ye döndü. Manal ile Mahir Esad, 2003 yılında evlendi. İki kız çocukları oldu.

Zehir zemberek bir paylaşım yapan gelini de Esad'ı sattı
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıPoyraz:

Eyyyyyy korku sen nelere kadirsin

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Haber YorumlarıSelanikli vedat:

Halkına bu kadar kötü davranan biri yasamayı hak etmiyor ! #esedinfazedilsin

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