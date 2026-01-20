Yunanistan ve İsrail arasında stratejik işbirliği: 'SİHA'lar ve siber güvenlik konularında ortak hareket edeceğiz'

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, İsrail ile silahlı insansız hava aracı (SİHA) sistemleri ve siber güvenlik konularında işbirliği yapacaklarını açıkladı.

Nikos Dendias, İsrail ile denizdekiler dahil tüm SİHA'larla mücadele kapsamında teknik düzeyde karşılıklı bilgi paylaşacaklarını söyledi.

Dendias bu açıklamayı, Yunanistan'ın başkenti Atina'yı ziyaret eden İsrailli mevkidaşı Israel Katz ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında yaptı.

Katz ise Yunanistan'la stratejik işbirliğini yeni bir seviyeye taşımakta kararlı olduklarını, bu hedefe ulaşmak için gereken her şeyi yapabileceklerini söyledi.

Katz, "Bu ortaklığın ayrılmaz bir parçası olarak, ilgili bilgileri paylaşıyor, güvenlik-teknoloji işbirliğini teşvik ediyor, ortak tatbikatlar ve eğitimler gerçekleştiriyor ve operasyonel işbirliğini güçlendiriyoruz" dedi.

Tüm bunların hem İsrail'in hem de Yunanistan'ın güvenlik sistemleri için çok önemli olduğunu vurgulayan Katz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir diğer kritik konuda da aynı kararlılığa sahibiz: Bölgesel istikrarı baltalamaya çalışan aktörlerin Suriye'de, Gazze'de, Ege Denizi'nde terör, saldırganlık veya askeri vekiller aracılığıyla güç kazanmasına izin vermemek."

Dendias ve Katz, ortak basın toplantısında doğrudan Türkiye'ye atıfta bulunmasa da iki bakan da geçmişte yaptıkları bazı açıklamalar nedeniyle Ankara'nın tepkisini çekmişti.

Hava savunma sistemi için görüşmeler sürüyor

Yunanistan ve İsrail son dönemde siyasi, askeri ve ekonomik ilişkilerini geliştiriyor.

İki ülke son yıllarda ortak tatbikatlar da düzenliyor.

İsrail, Yunanistan'da bir hava eğitim merkezi işletiyor.

Yunanistan geçen yıl İsrail'den yaklaşık 650 milyon euroya 36 adet PULS roket topçu sistemi satın alacağını açıklamıştı.

Yunanistan ayrıca İsrail ile yaklaşık 3 milyar euroya mal olması öngörülen çok katmanlı bir hava ve SİHA savunma sistemi geliştirmek için görüşmeler yürütüyor.