Yunanistan'ın Rodos adasında orman yangınlarına mücadele devam ediyor

Yunanistan'ın Rodos adasında orman yangınlarına karşı verilen mücadele saniye saniye kaydedildi. Yangınlar Rodos ve Korfu adalarında devam ederken, itfaiye ekipleri ve gönüllüler yangınla mücadele ediyor. Türkiye'den gönderilen yangın söndürme uçakları da destek veriyor.

Yunanistan'ın Rodos adasında orman yangınlarına karşı verilen mücadele, saniye saniye kaydedildi. Yunan itfaiyesi, durumun ciddiyetini koruduğu bölgelerin Rodos ve Korfu adaları olduğunu duyurdu.

Yunan itfaiye servisinden yapılan açıklamada, "En ciddi yangınlar Rodos ve Korfu'da devam ederken, geri kalan cephelerde şu ana kadar birçok yeniden alevlenmeyle mücadele ediliyor. 55 araçla 266 itfaiyeci, çok sayıda gönüllü, tüm Sivil Koruma kurumları mevcut güçleri, 9 uçak ve 4 helikopter bulunmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "T-70 yangın söndürme helikopterimiz 'Nefes' ve yangın söndürme uçaklarımız tarafından Yunanistan'daki orman yangınında üç günün sonunda toplam 184 sorti ve 544 ton su atımı gerçekleştirildi. Yurt içi ve yurt dışında orman yangınlarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor" denildi.