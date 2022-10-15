Yunanistan'ın paylaştığı skandal fotoğrafa Türkiye cephesinden yanıt gecikmedi

Yunan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi, Twitter hesabından çıplak şekilde soyulan göçmenlerin fotoğrafını paylaşarak göçmenleri bu hale Türkiye'nin getirdiğini iddia etti. Yunan tarafının skandal paylaşımına Türkiye'den yanıt gecikmedi. Fotoğraftakilerin Yunanlılar tarafından soyulduğunu belirten İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Türkiye ile ilgili tek bir insan hakları ihlali bulamadığınız için kendi yaptığınız zulmün fotoğrafını Türkiye yapmış gibi göstermeye çalışıyorsunuz" dedi.

Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerginlik, son günlerde dinmişken, Yunan tarafının yaptığı bir paylaşım ortalığın yeniden karışmasına neden oldu.

ÇIPLAK GÖÇMENLERİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Yunan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi,Mitarachi, çıplak göçmenlerin olduğu bir fotoğrafı paylaştı ve " Türkiye'nin sınırda kurtardığımız 92 göçmene karşı tavrı medeniyet adına bir utançtır. Ankara'nın olayı araştırmasını ve nihayet Avrupa Birliği ile sınırlarını korumasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN SERT YANIT GELDİ

Yunan bakanın küstah paylaşımına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan sert tepki geldi. Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Türkiye ile ilgili tek bir insan hakları ihlali bulamadığınız için kendi yaptığınız zulmün fotoğrafını Türkiye yapmış gibi göstermeye çalışıyorsunuz! Manipülasyonlara, sahtekarlığa ayıracağınız vakti insan haklarına uymaya harcayın! Hadi, zor değil; biraz medeni olun!"