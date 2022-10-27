Yunanistan'ın mülteci kampı olarak gösterdiği yer sözde PKK karargahı olduğu ortaya çıktı

Yunanistan'ın yalanı, Google Haritalar uygulaması üzerinden görüntülendi. Teröre yuva olan ve Atina'ya bir saat uzaklıkta Lavrion Kampı, Google Haritalar uygulamasında sözde "PKK Karargahı" olarak gösteriliyor. Yunan siyasiler bölgeyi, mülteci kampı gibi göstermeye çalışıyor. Ancak PKK paçavralarıyla donatılan binanın görüntüsü, durumun hiçte böyle olmadığını gösterdi.

Yunanistan son günlerde Türkiye'ye karşı tacizleri ve saldırgan tutumu devam ederken, yıllardır Türkiye'ye saldıran terör örgütü PKK ile iş birliği ortaya çıktı.

MÜLTECİ KAMPI OLARAK TANITILIYOR

TRT Haber'in haberine göre, Atina'ya bir saat uzaklıkta Lavrion kasabasın da ''Mülteci kampı'' kisvesiyle tanıtılan yerin terör örgütü PKK'nın kampı olduğu ortaya çıktı. Lavrion kasabasındaki terör kampı, Google Haritalar uygulamasında da görüntülendi. Böylece Atina'nın teröre verdiği destek bir kez daha görüldü.

GOOGLE İFŞA ETTİ

Google Haritalar uygulaması da bir skandala imza atarak Lavrion'daki terör yuvasını, sözde "PKK Karargahı" adıyla gösteriyor. Uygulamada, Lavrion'daki terör kampı, Agia Paraskeui ve Danoukara sokakları arasında yer alırken uydu görüntüsü üzerinden ilerlendiğinde de, kullanıcının karşısına, duvarında PKK paçavraları bulunan bina çıkıyor.

ANKARA DURUMA TEPKİLİ

Öte yandan Ankara, Atina'nın terör örgütlerine verdiği desteğe tepkili. Yunanistan, Lavrion'daki terör yuvası konusunda defalarca uyarılmıştı fakat Yunan makamları, her seferinde Lavrion'un PKK tarafından kullanıldığını yalanladı. Ancak Google Haritalar uygulamasındaki görüntüler, Yunanistan'ın terör kampına ev sahipliği yaptığını ifşa etmiş oldu.