Yunanistan eski Başbakanı Aleksis Çipras AB'ye seslendi: Türkiye'ye yaptırım uygulayın

Yunanistan'ın eski başbakanı ve ana muhalefet lideri başkanı Aleksis Çipras, AB Dış Politika ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell ile bir görüşme gerçekleştirirken, "Türkiye, Yunanistan'ın egemenliğini ve egemenlik haklarını ihlal ederse yaptırımlar devreye sokulmalı" dedi.

Yunanistan ve Türkiye arasındaki tansiyon günden güne artarken yeni açıklamalar tartışmaları farklı bir noktaya getiriyor. Son olarak Yunanistan ana muhalefet partisi SYRIZA'nın lideri Aleksis Çipras, AB Dış Politika ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell ile görüşmesinde bir açıklama yaptı.

''TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULANMALI''

Yunanistan merkezli Ta Nea gazetesine konuşan SYRIZA partisinin içerisinden kaynaklar Çipras'ın, "Türkiye, Yunanistan'ın egemenliğini ve egemenlik haklarını ihlal ederse yaptırımlar devreye sokulmalı" dediğini söyledi.

AB'DEN YUNANİSTAN'A DESTEK

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano geçtiğimiz günlerde, "Yunanistan, AB üyesi bir ülkedir. AB ve üye devletler, karşılıklı olarak yapıcı iş birliğine devam etmek için Türkiye'den gerilimi düşürmesi ve yapıcı bir yaklaşım sergilemesi taahhüdü beklentilerini çok net bir şekilde beyan etmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

''BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ''

Avrupa Siyasi Topluluğu'nda konuşan Erdoğan da, "bir gece ansızın gelebiliriz" mesajını yineledi. Erdoğan, gazetecinin "Bir gece ansızın gelebiliriz' diyerek 'saldırabiliriz' mi demek istiyorsunuz, açıkça cevap verir misiniz?" sorusuna Erdoğan, "Yani konuyu anlamışsın aslında" diyerek yanıt vermişti.