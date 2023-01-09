Yunanistan'dan şaşırtan F-16 açıklaması: Türkiye'ye verilmesi çıkarımıza olur

Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı F-16'lar hakkında Yunanistan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Angelos Syrigos'tan çok konuşulacak açıklamalar geldi. Syrigos, Senatör Bob Menendez'in ileri sürdüğü şartların yerine getirilmesi durumunda Türkiye'nin ABD'den F-16 almasının Yunanistan'ın çıkarına olacağını söyledi. Syrigos, aksi halde Türkiye'nin Rus savaş uçaklarına yöneleceğini belirtti. Bu açıklama Yunan muhalefeti tarafından tepki ile karşılandı.

Bakan Yardımcısı Syrigos, Senatör Bob Menendez'in ileri sürdüğü şartların yerine getirilmesi durumunda Türkiye'nin ABD'den F-16 almasının Yunanistan'ın çıkarına olacağını söyledi. Syrigos, " Türkiye'nin F-16 almasını istiyoruz. Şimdi değil, uzun vadede. Çünkü Batı tarafından kontrol edilmesini istiyoruz. Rus silah sistemlerine sahip bir Türkiye düşünün... Bize karşı saldırganlığını kimse durduramaz. Oysa şimdi bir dereceye kadar kısıtlandı. Aynı zamanda, var olan tüm bu silah ambargosu, bize savunma sistemlerimizde geçtiğimiz on yılda oluşan boşluğu kapatma imkanı veriyor" ifadelerini kullandı.

YUNAN MUHALEFETİ TEPKİ GÖSTERDİ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Bakan yardımcısının açıklamaları Yunan muhalefeti tarafından tepkiyle karşılandı. Çipras liderliğindeki SYRIZA Partisi, Atina hükümetine ağır sözlerle yüklendi. Yunan Amerikan Liderlik Konseyi'nin (HALC) Yönetici Direktörü Eddie Zemenidis, ise açıklamayı "saçmalık" olarak nitelendirdi.

KISITLAMALAR KALDIRILMIŞTI

Menendez'in sunduğu kısıtlamalar, "Senato ve Temsilciler Meclisi ilgili komitelerine söz konusu satışın ABD'nin önemli ulusal güvenlik menfaatlerine temas ettiği ve bu silahların Yunan hava sahasını mükerrer şekilde ihlal etmeyeceğini temin etmek için atılacak somut adımlar sunulduktan sonra başkan bu maddeye muafiyet uygulayabilir." şeklindeydi. 12 Ekim'de ABD tarafından Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan iki şartın çıkarıldığı açıklanmıştı.