Yunanistan'da Orman Yangınlarında Ölenlerin Sayısı 4'e Çıktı

Yunanistan'da günlerdir süren orman yangınlarında ölenlerin sayısı 4'e çıktı. Magnisia bölgesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybederken, Almiros bölgesindeki Platanos köyü yakınlarında yangına yakalanan bir kadın da yaşamını yitirdi. Ayrıca, Volos kenti yakınlarında çıkan yangın sebebiyle bazı yerleşim birimleri boşaltıldı. Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yakın olan Eğriboz'da ise yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye, yangınlara müdahale etmek için yardım gönderen ülkeler arasında yer alıyor ve Türkiye'den gönderilen uçaklar Rodos Adası'ndaki yangınlarda görev yapıyor.