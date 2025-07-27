Yunanistan'da Orman Yangınları ve Aşırı Sıcaklıklar

Yunanistan'da pazar günü hava sıcaklığının 44 dereceye ulaşması beklenirken Atina'ya sadece 30 km uzaklıkta yaşayanlar tahliye edildi.

Yunan yetkililer ülke genelinde beş büyük orman yangınıyla mücadele ediyor. Başkent Atina'nın 30 km kuzeyinde yangından en çok etkilenen bölgede yaşayanlar tahliye ediliyor.

Pazar sabahı başkentin batısındaki Mora Yarımadası'nda ve Eğriboz, Çuha ve Girit adalarında beş yangın hâlâ devam ederken, uçaklar ve helikopterler şafak vakti ülkenin çeşitli bölgelerinde çalışmalarına yeniden başladı.

İtfaiye sözcüsü Vassilis Vathrakogiannis pazar günü yaptığı açıklamada, "Bugünün, bölgenin neredeyse hepsinde yangın riskinin çok yüksek olduğu, zor bir gün olması bekleniyor" dedi.

Vathrakogiannis, alevlerle mücadelede ilerleme kaydettiklerini de söyledi.

Yunanistan yangınla mücadele için Avrupa Birliği'nden yardım talep ederken, yanan ağaçların kokusu Atina'nın merkezine kadar ulaştı.

Sıcaklıkların pazar günü 44C'ye ulaşacağı tahmin edilirken, aşırı sıcakların hafta sonu boyunca devam etmesi bekleniyor.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Giannis Kefalogiannis, "İtfaiyecilerimiz yaralandı, insan hayatı riske girdi, mülkler yandı ve orman alanları tahrip oldu" dedi.

Meteoroloji uzmanları, alevleri körükleyen şiddetli rüzgarların pazar günü çoğu bölgede dineceğini tahmin ederken, 3.600 nüfuslu popüler bir turizm adası olan Çuha'nın "endişe verici" rüzgarlı koşullarla karşı karşıya kalmaya devam ettiğini belirtti.

Yunanistan, AB Sivil Koruma Mekanizması'ndan altı ilave yangın söndürme uçağı için yardım talebinde bulundu.

İtalya'dan iki uçağın pazar günü ulaşması bekleniyor.

Çek Cumhuriyeti'nden gönderilen kara ekipleri yangınlarla halihazırda mücadele ediyor.

Atina'nın da içinde bulunduğu Attika bölgesinde cumartesi günü Afidnes'te başlayan yangın hızla Drosopigi, Kryoneri ve Agios Stefanos'a yayılarak bölge sakinlerini kaçmaya zorladı.

Ana yangın bölgesinin kontrol altına alındığını açıklanırken, bölgede dağınık bulunan farklı noktalarda yangın sürüyor.

Helikopterler ve uçaklar tarafından desteklenen 200'den fazla itfaiyeci yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

Eğriboz adasında yetkililer, Pissona yakınlarındaki ikinci bir yangının "kontrolden çıktığını" ve hızla Afrati'ye doğru ilerlediğini söyledi.

Alevlerin elektrik hatlarını ve direklerini tahrip etmesinin ardından Pournos ve Mistros da dahil olmak üzere birçok köy elektriksiz kaldı.

Şu ana kadar altı itfaiyeci yanık ve duman zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılırken, 115 personel alevlerle mücadele etmeye devam ediyor.

Dirfyon-Messapion Belediye Başkanı Giorgos Psathas "Yıkımın boyutunu tahmin bile edemiyoruz" dedi.

Çuha'da üçüncü bir orman yangını adanın büyük bir bölümünü sararken, bölge sakinleri "tam bir yıkım" yaşandığını söylüyor.

Birçok yerleşim yeri tahliye edildi ve sahil güvenlik ekipleri, özel teknelerin de yardımıyla 139 kişiyi Limnionas sahilinden kurtararak güvenli bir şekilde Kapsali limanına ulaştırdı.

Messinia'da, Trifylia'nın Polithea bölgesinde cumartesi sabahı dördüncü bir orman yangını çıktı ve günün ilerleyen saatlerinde şiddetlendi.

Yunanistan'ın 112 sistemi aracılığıyla insanları birden fazla köyü terk etmeye çağıran beş acil durum uyarısı gönderildi.

Şiddetli rüzgârlar yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırırken, 84 itfaiyeci, 30 araç ve yedi uçak yangına müdahale ediyor.

Bu arada Girit'in Hanya bölgesinde, Temenia'da beşinci bir orman yangını devam ediyor. Yangın iki ayrı noktada başladı ve hızla yayılarak en az iki evi tahrip etti.

Yetkililer, İyonya Adaları, Batı Yunanistan, Mora Yarımadası, Orta Yunanistan, Attika, Rodos ve Girit dahil olmak üzere birçok bölgenin yangın tehdidi altında olduğunu söylüyor.

Geçtiğimiz ay Yunanistan'ın beşinci büyük adası olan Kuzey Ege'deki Sakız'da çıkan yangınlar 4.700 hektarlık alanı kül etti.

Temmuz ayının başlarında Girit adasında çıkan bir orman yangını 5 bin turistin tahliye edilmesine yol açmıştı.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisi için yapay zekadan da faydalanıldı.