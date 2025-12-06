Haberler

Yunanistan'da 'Byron Fırtınası' etkili oldu

Yunanistan'da 'Byron Fırtınası' etkili oldu
Yunanistan'ı etkisi altına alan Byron Fırtınası, birçok bölgede sel felaketine yol açtı. Yetkililer, bölge sakinlerine acil durum uyarıları göndererek güvenli alanlara yönelmelerini tavsiye etti.

YUNANİSTAN'ın büyük bölümünü etkisi altına alan 'Byron Fırtınası'nın sele neden olduğu bildirildi.

Yunanistan'da yerel meteorologlar tarafından 'Byron' adı verilen şiddetli fırtına, sele neden oldu. Mandra, Alimos ve Keratsini de dahil olmak üzere birçok bölgede selin etkisini sürdürdüğü belirtildi. Yetkililer, bölge sakinlerine 112 hattı üzerinden acil durum uyarıları göndererek seyahatten kaçınmaları ve zemin katlardan ayrılmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
