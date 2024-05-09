Yunanistan'da ana muhalefet lideri Kasselakis, erkek sevgilisiyle evleniyor

Yunanistan, Şubat ayında eşcinsel evliliği resmen onaylayan ilk Ortodoks Hristiyan ülke olmuştu. Eşcinsel evliliklerin yasallaştığı dönemde, ana muhalefet partisi Syriza'nın lideri Stefanos Kasselakis, erkek sevgilisiyle evlilik hazırlığı yapıyor. Kasselakis ve sevgilisi Tyler McBeth, Ağustos ayında Girit'te 4 gün sürecek bir düğün organize edecek.

"BU ÖZEL GÜNÜ KUTLAYACAK OLMAKTAN ÇOK HEYECANLIYIZ"

Yunanistan'ın tartışmalara neden olan bu kararı kiliselerin yoğun itirazlarına rağmen kabul edilmişti. Hayata geçen bu yasanın ardından Ana muhalefet partisi liderinin aldığı eşcinsel evlik kararı dikkat çekti. Düğün davetiyesinde "Bu özel günü en sevdiğimiz yerde sizinle kutlayacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyız" ifadelerine yer verildi. Kutlamaların ise 28-31 Ağustos tarihleri arasında Girit'te 4 gün süreceği öğrenildi.

Kasselakis ve McBeth, Ekim 2023'te New York'taki Brooklyn Belediye Binası'nda düzenlenen sade bir törenle evlenmişti.

NE OLMUŞTU?

Yunan milletvekillerinin partiler üstü çoğunluğu, toplumsal açıdan muhafazakar Ortodoks Kilisesi'nin çok güçlü muhalefetine rağmen 15 Şubat'ta yapılan oylamada, eşcinsel evliliği onayladı. Yasa, 176'ya karşı 76 oyla meclisten geçti.

Anketler Yunan kamuoyunun büyük bir çoğunluğunun eşcinsel evliliği desteklediğini gösterse de Kilise bu evliliklerin yasallaşmasına tepki gösteriyor. Yasa aynı zamanda evli ve çocuk sahibi eşcinsel partnerlere de tam ebeveynlik hakkı tanıyor. Ancak eşcinsel çiftlerin Yunanistan'da taşıyıcı anneler aracılığıyla ebeveynlik yapmasını engelliyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bu adımla "ciddi bir eşitsizliğin" ortadan kaldırıldığını savundu.