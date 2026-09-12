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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye sınırına yakın Ege adacıklarındaki askeri karakolları ziyaret etti

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye sınırına yakın Ege adacıklarındaki askeri karakolları ziyaret etti
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Meis Adası yakınlarında ve Türkiye kıyılarına yakın konumdaki Karaada ve Çam Adası (Ro ve Strongyli) adacıklarını ziyaret ederek bölgede görev yapan Yunan askerleriyle bir araya geldi.

(ANKARA) - Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Meis Adası yakınlarında ve Türkiye kıyılarına yakın konumdaki Karaada ve Çam Adası (Ro ve Strongyli) adacıklarını ziyaret ederek bölgede görev yapan Yunan askerleriyle bir araya geldi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bugün Ege Denizi'nin güneydoğusundaki Meis ada grubuna bağlı Çam Adası ve Karaada adacıklarını ziyaret etti.

Yunanistan medyasına göre Miçotakis'e ziyaretinde Yunanistan Parlamento Başkanı Nikitas Kaklamanis, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dimitrios Choupis, Güney Ege Bölge Valisi Giorgos Hatzimarkos ve On İki Ada bölgesinden bazı milletvekilleri eşlik etti.

Miçotakis, iki adacıktaki askeri karakolları inceleyerek burada görev yapan silahlı kuvvetler mensupları ve zorunlu askerlik hizmetini sürdüren askerlerle görüştü.

Karaada'da yeni inşa edilen iskele hakkında bilgi alan Miçotakis, askeri karakolun restoran ve mutfaklarının da bulunduğu yeni ana binası ile askeri personel için kısa süre önce inşa edilen konaklama tesislerini gezdi.

Miçotakis ayrıca Karada'da uzun yıllar boyunca Yunan bayrağı çekmesi nedeniyle Yunanistan'da "Ro'nun Hanımı" ismiyle anılan Despina Achladiotou adına yapılan anıta çelenk bıraktı ve Achladiotou'nun müzeye dönüştürülen evini de ziyaret etti.

Kaynak: ANKA
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