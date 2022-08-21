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Yunan medyası tasarladıkları İHA'yı "Türkleri titreten" sözleriyle tanıttı! Sosyal medyada yapılan yorumlar kırdı geçirdi

Dünya Haberleri

Yunanistan'da 3 üniversitenin girişimiyle tasarlanan İHA, "Türklerin titrediği İHA" ifadeleriyle servis edildi. Dünyaya ün salan Türk Bayraktar SİHA'larına rakip olmayı amaçlayan Yunan İHA'sı ise sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Kullanıcıların konu hakkında yaptıkları paylaşımlar, okuyucuları kırdı geçirdi.

Dünyada insansız hava aracı teknolojisinde söz sahibi olan ve SİHA'larıyla her savaşta adından söz ettiren Türkiye'ye bir rakip daha çıktı. Yunanistan'da 3 üniversitenin girişimiyle bir İHA tasarlandı. Yaklaşık 2 saat havada kalabilen İHA'nın, Türkiye'de uçuş rekorları kıran Bayraktar TB2 ve AKINCI'ya rakip olacağı ifade edildi.

"TÜRKLERİN TİTREDİĞİ İHA"

Yunan gazeteleri ise henüz tamamlanamayan İHA'yı "Türklerin titrediği İHA" olarak okuyucularına duyurdu. Bu paylaşım sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Yunan medyası tasarladıkları İHA'yı 'Türkleri titreten' sözleriyle tanıttı! Sosyal medyada yapılan yorumlar kırdı geçirdi

TÜRKLERİN DİLİNE DÜŞTÜLER

Twitter'da onlarca kullanıcı Yunanlıların İHA'sının Türk İHA ve SİHA'larıyla yarışamayacağını esprili bir şekilde dile getirdi. Konu kısa sürede güdeme yerleşti.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Yunan medyası tasarladıkları İHA'yı 'Türkleri titreten' sözleriyle tanıttı! Sosyal medyada yapılan yorumlar kırdı geçirdi

Yunan medyası tasarladıkları İHA'yı 'Türkleri titreten' sözleriyle tanıttı! Sosyal medyada yapılan yorumlar kırdı geçirdi

Yunan medyası tasarladıkları İHA'yı 'Türkleri titreten' sözleriyle tanıttı! Sosyal medyada yapılan yorumlar kırdı geçirdi

Yunan medyası tasarladıkları İHA'yı 'Türkleri titreten' sözleriyle tanıttı! Sosyal medyada yapılan yorumlar kırdı geçirdi

Yunan medyası tasarladıkları İHA'yı 'Türkleri titreten' sözleriyle tanıttı! Sosyal medyada yapılan yorumlar kırdı geçirdi

Yunan medyası tasarladıkları İHA'yı 'Türkleri titreten' sözleriyle tanıttı! Sosyal medyada yapılan yorumlar kırdı geçirdi

Yunan medyası tasarladıkları İHA'yı 'Türkleri titreten' sözleriyle tanıttı! Sosyal medyada yapılan yorumlar kırdı geçirdi

Yunan medyası tasarladıkları İHA'yı 'Türkleri titreten' sözleriyle tanıttı! Sosyal medyada yapılan yorumlar kırdı geçirdi

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Sosyal Medya Yunanistan Twitter Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

vatandaş rıza:

son 10 yılda tarafsız ada ve 19 türk adası toplamda 36 adaya el koydular yunanın titrediğini pek sanmam

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Kemal Yildiz:

Teknolojiyi batıdan satın alıyoruz,sonrada adamların makina teknolojisini beğenmiyoruz.Bunun dışında bir gerçek var ben bilmiyorsam ,gerçektende resimdeki İHA Bayraktar'ın yanında serçe,kartal misali.

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