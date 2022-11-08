Yunan lider Miçotakis'in hazımsızlığı sürüyor: Türkiye ve Libya arasında imzalanan anlaşma uluslararası alanda geçerli değil

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye karşıtlığı devam ediyor. Yunan lider son olarak Türkiye ve Libya'nın arasında imzalanan hidrokarbon anlaşmasına değinerek, anlaşmanın uluslararası alanda bir geçerliliği olmadığını ve kimse tarafından tanınmadığını savunarak Libya ile masaya oturmak istediklerini söyledi.

Yunanistan her geçen gün Türkiye karşıtlığı üzerinden bölgede gerginlik oluşturuyor. Miçotakis bu sefer de Türkiye ve Libya arasında imzalanan hidrokarbon anlaşmasına değinerek yeni bir gerilimin perdesini araladı.

"ANLAŞMA GEÇERSİZ"

Türkiye ve Libya arasında imzalanan enerji anlaşmasına karşı olduklarını kaydeden Yunan Başbakan, anlaşmanın uluslararası alanda bir geçerliliği olmadığını ve kimse tarafından tanınmadığını savunarak Libya ile masaya oturmak istediklerini de sözlerine ekledi.

"ÜÇÜNCÜ ÜLKELERİN MÜDAHALE ETME HAKKI YOKTUR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu anlaşmanın imzalandığı gün olası tepkilere karşı, "Üçüncü ülkelerin, iki egemen ülkenin imzaladığı anlaşmaya müdahale etme hakkı yoktur. Onların ne düşündüğü önemli değil. Önemli olan, bizim imzaladığımız anlaşmalar iki ülke ve iki ülke halkına faydalı mı, faydalı değil mi? Biz buna bakarız" ifadelerini kullanmıştı.

YUNANİSTAN ABD İLE TATBİKAT YAPTI

Öte yandan Yunanistan Türkiye'ye sözde gözdağı vermek için sınırımıza 50 km uzaklıktaki yerde geçtiğimiz günlerde ABD ile tatbikat gerçekleştirerek bölgede gerilimi bir kez daha tırmandırmıştı. Ayrıca Yunanistan, bu tatbikatlar bahanesiyle sürekli olarak uluslararası hukuka aykırı bir şekilde adaları silahlandırıyor.