Yunan gazetesi skandal suçlamalarda bulunup çağrı yaptı: Türkiye, NATO'dan atılmalı

Kathimerini gazetesinden George Monastiriakos, "Yeter artık! Türkiye NATO'dan atılmalı" ifadeleriyle bir yazı kaleme aldı.

TÜRKİYE'YE SKANDAL SUÇLAMALAR

Haber Global'de yer alan bilgilere göre Monastiriakos, "Rus askeri teçhizatı satın alarak F-35 savaş uçağı programını tehlikeye atan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki Ermenilere yönelik etnik temizliğine ve Rusya ile İran'ın yaptırımlardan kurtulmasına yardım eden Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya şantaj yapıyor. Hamas ve Müslüman Kardeşler gibi terör örgütlerini barındırıyor, Suriye'deki ABD askerlerini tehlikeye atıyor, NATO ortağı Yunanistan'ı işgal etmekle tehdit ediyor, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu ihlal ediyor. Liste uzayıp gidiyor ama kesin olan bir şey var." ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE NATO ANLAŞMASININ 2. MADDESİNİ İHLAL ETTİ"

Yazının devamında ise şunlar kaydedildi:

"Türkiye NATO anlaşmasının 2. maddesini ihlal etti. Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasını engellemeye devam ederse, özgür dünya Türkiye'yi İttifak'tan ihraç etmelidir. Tabii, Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 2. maddesini ihlal ettiği için Türkiye'yi NATO'dan çıkarmanın ittifak için ağır sonuçları olacaktır. Örneğin, NATO'nun Karadeniz, Kafkaslar ve Orta Doğu'daki varlık ve güç yansıtma yeteneği azalacaktır. İttifak ikinci en büyük ordusunu kağıt üzerinde kaybedecektir. Türk Boğazlarına ve Karadeniz'e erişim kısıtlanacaktır. CIA ile MİT arasındaki paha biçilmez istihbarat paylaşımı büyük olasılıkla sona erecektir. Washington'un Ankara üzerinde nüfuzunun azalması, Türkiye'nin Yunanistan'ı işgal etme olasılığını da artıracaktır."

"ÖZGÜR DÜNYA TÜRKİYE'Yİ İTTİFAKTAN ÇIKARMALI"

Monastiriakos, yazısının sonunda, "Erdoğan, NATO genişlemesini engellemeye devam ederse, özgür dünya Türkiye'yi ittifaktan çıkarmalıdır. Yeter artık!" dedi.