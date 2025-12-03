Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, Özbekistan'da

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu Başkanı Erol Özvar, TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş başkanlığındaki heyetle gerçekleştirdiği Özbekistan ziyaretinde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Buhara İbni Sina Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Buhara Uluslararası Spor Tesisleri'nde düzenlenen törende konuştu. Özvar, Özbekistan'da açılan ve Türkiye'nin köklü üniversitelerinin destek verdiği Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi'nde mühendislikten sağlığa, bilişimden tarıma geniş bir yelpazede uluslararası standartlarda eğitim sunulmaya başlandığını belirterek, "Bu üniversite, Türk dünyasında ortak bir yükseköğretim alanı oluşturma hedefimiz için de önemli bir adımdır" dedi.

Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi'nin Türkiye ile Özbekistan arasındaki akademik iş birliğinin en güçlü sembollerinden biri olduğunu vurgulayan Özvar, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'in ortak iradeleriyle kurulan bu üniversite, tıpkı buradaki üniversite gibi Türk dünyasının yükseköğretim alanındaki en vizyoner projelerinden biridir" diye konuştu.

'ATTIĞIMIZ ORTAK ADIMLAR GELECEĞE BİRLİKTE YÜRÜME KARARLILIĞININ NİŞANESİ'

Gerek Buhara İbni Sina Tıp Fakültesi'nin gerekse Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi'nin, yalnızca iki kardeş devletin değil bütün Türk dünyasının ortak geleceğine yapılmış stratejik yatırımlar olduğunu kaydeden Özvar, bu kurumlarda yetişecek gençlerin, iki ülke arasındaki kültürel ve akademik etkileşimi çok daha ileri taşıyacağını söyledi.

Türkiye ve Özbekistan'ın, ortak tarih ve medeniyet mirasına sahip iki dost ve kardeş devlet olduğunu aktaran Özvar, "Son yıllarda yükseköğretim alanında attığımız ortak adımlar, ülkelerimizin geleceğe birlikte yürüme kararlılığının bir nişanesidir. Türkiye ile Özbekistan arasında gelişen akademik diyalog ve kapsamlı iş birlikleri, güçlü bir ortak vizyonun tezahürüdür" ifadelerini kullandı.

Buhara İbni Sina Tıp Fakültesi'nin bu vizyonun kıymetli bir ürünü olduğunu ifade eden Özvar, fakültenin, Özbekistan'da tıp eğitiminin uluslararası standartlara taşınmasına ve sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına katkı sunmayı hedeflediğini kaydetti.

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren Türk Üniversiteler Birliği'nin iki ülke üniversiteleri arasındaki iş birlikleri için kıymetli bir platform olma potansiyeline sahip olduğunu belirten Özvar, Türkiye'den 60'tan fazla üniversitenin üye olduğu bu birlikte; Türk ve Özbek üniversiteleri arasında yakın bir iletişim olduğunu ve bunu daha da ileriye taşıyacaklarını bildirdi.

'BİLİM PUSULANIZ, İNSAN SEVGİSİ İSE YOLUNUZU AYDINLATAN REHBERİNİZ OLSUN'

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, mezuniyet sevinci yaşayan öğrencilere şöyle seslendi:

"Bugün mezuniyet sevincini yaşıyorsunuz; fakat aynı zamanda büyük bir sorumluluk da üstleniyorsunuz. Hekimlik, insanın derdine derman olmayı, merhameti ve fedakarlığı esas alan kutsal bir meslektir. Bilim sizin pusulanız, insan sevgisi ise yolunuzu aydınlatan rehberiniz olmalıdır. Kendinize güvenin, mesleğinizi hakkıyla icra edin, çalışmaktan yorulmayın. Hem Türkiye'nin hem Özbekistan'ın sizlere olan inancı tamdır."

Özvar, Buhara İbni Sina Tıp Fakültesi ve Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi'nin iki ülke dostluğunu ve Türk dünyasının ortak geleceğini daha da güçlendirmesini temenni ederek konuşmasını bitirdi.

Özvar, Özbekistan temasları kapsamında, Özbekistan'da bulunan üniversite rektörleri ile bir araya geldi.