Haberler

YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası

YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin Kamışlı kentinde düzenlenen bir SİHA saldırısında, YPG/SDG'nin iki numarası olarak bilinen Sipan Hemo'nun öldürüldüğü iddia edildi.

  • YPG/SDG'nin iki numarası olarak bilinen Sipan Hemo kod adlı Semir Asu'nun Suriye Kamışlı'da düzenlenen SİHA saldırısında öldürüldüğü iddia edildi.
  • Sipan Hemo, PKK'nın üst düzey isimlerinden Bahoz Erdal'a en yakın kişilerden biri olarak biliniyordu.
  • Sipan Hemo, Terörle Aranan Kırmızı Liste'de bulunuyordu.

Suriye Kamışlı'da düzenlenen SİHA saldırısında, YPG/SDG'nin iki numarası olarak bilinen ve son dönemde İsrail'e çağrılarıyla gündeme gelen Sipan Hemo'nun öldürüldüğü iddia edildi.

"SİPAN HEMO ÖLDÜ" İDDİASI

Takvim'de yer alan habere göre; bölgedeki kaynaklar, SİHA'ların Suriye'nin Kamışlı kentinde PKK yöneticilerinin katıldığı bir toplantıyı hedef aldığını öne sürdü. Saldırı sonucu, aralarında YPG/SDG'nin iki numarası olarak bilinen "Sipan Hemo" kod adlı Semir Asu'nun da bulunduğu bazı üst düzey isimlerin etkisiz hale getirildiği iddia edildi. Suriyeli gazeteciler de sosyal medya paylaşımlarında, Sipan Hemo'nun SİHA saldırısında öldüğünün teyit edildiğini yazdı.

KANDİL KADROSUNUN SURİYE'DEKİ EN ÜST DÜZEY İSMİ

Sipan Hemo, "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in ardından örgütün Suriye'deki ikinci ismi olarak biliniyordu. Örgütün Suriye yapılanması içinde Kandil kadrosunun en üst düzey temsilcisi olan Hemo'nun, PKK'nın üst düzey isimlerinden Bahoz Erdal'a en yakın kişilerden biri olduğu ifade ediliyordu.

YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiasıSipan Hemo kod adlı Semir Asu, Terörle Aranan Kırmız Liste'de bulunuyor.

İSRAİL VE ABD ÇIKIŞIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Hemo, son olarak Reuters'a verdiği röportajda ABD'den güvenlik garantisi talep etmiş, İsrail'in "Suriye'deki Kürtler adına" Suriye ordusuna yönelik hava saldırıları düzenlemesi gerektiğini savunmuştu. Bu açıklamalar, bölgede ve uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis'ten geçti

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenleme Meclis'te kabul edildi
Trump 'Grönland konusunda anlaştık' dedi, Putin adaya fiyat biçti

Trump "Anlaştık" dedi, Putin Grönland'a fiyat biçti
Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi

Deprem fırtınası! İlçe sabaha kadar sallandı, artçı sayısı inanılmaz
Gözaltına alınan fenomen Bilal Hancı'dan uyuşturucu itirafı

Gözaltına alınan fenomen Bilal Hancı'dan uyuşturucu itirafı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDi:

Müslüman Kürtler bunlardan beridir İslami kim yaşıyorsa kardesmizdir onlar için canımız feda olsun

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSahin Sahin :

üzülen varmi?

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: Grönland'la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, gümrük tarifelerini uygulamayacağım

Trump, Grönland ile ilgili ilk isteğini aldı
Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu

Kaybolan helikopterin enkazı hiç beklenmedik bir yerde çıktı
Yıldız Tilbe'den Gazze'ye dev yardım: İki çadır kent için 13 milyon TL bağışladı

Yıldız Tilbe'den Gazze'ye rekor bağış
Putin'den Trump'ın 'Barış Kurulu' girişimine 1 milyar dolarlık teklif

Gazze için kesenin ağzını açtı, ama bir şartı var
Icardi'nin maç sonu görüntüsü gündem oldu

Maç sonuna damga vuran görüntü
Trump: Grönland'la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, gümrük tarifelerini uygulamayacağım

Trump, Grönland ile ilgili ilk isteğini aldı
Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu

Kaybolan helikopterin enkazı hiç beklenmedik bir yerde çıktı
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor