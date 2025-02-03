YPG'li teröristlerden Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırı

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 21 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

BOMBA İNFİLAK ETTİ

Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/ Ypg'den arındırılan Münbiç'in güney girişinde araca yerleştirilen bomba infilak etti. Düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü PKK/ Ypg tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

9 ARALIK 2024'TE TERÖRDEN KURTARILMIŞTI

SMO güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık 2024'te Münbiç'i teröristlerden kurtarmıştı.