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YPG'li teröristlerden Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırı

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Terör örgütü PKK/YPG mensupları, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terörden arındırılan Suriye Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırı düzenledi. Hain saldırıda 21 sivil hayatını kaybederken, çok sayıda sivil yaralandı.

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 21 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

BOMBA İNFİLAK ETTİ

Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/ Ypg'den arındırılan Münbiç'in güney girişinde araca yerleştirilen bomba infilak etti. Düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti.

YPG'li teröristlerden Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırı

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü PKK/ Ypg tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

YPG'li teröristlerden Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırı

9 ARALIK 2024'TE TERÖRDEN KURTARILMIŞTI

SMO güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık 2024'te Münbiç'i teröristlerden kurtarmıştı.

YPG'li teröristlerden Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırı
Kaynak: AA / Dünya
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıorhan eren:

bunlarin kokunu kurutmadan suriyede bu is cozulmez. Askerimiz girecek tas ustunde tas birakmayacak suriyenin kuzeyinde.

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Haber YorumlarıEMRE DOLUNAY:

Orta Doğu binlerce senedir kurumayan bir bataklıktır, bu bataklıkta nice imparatorluklar yıkıldı, gitti... Sizin seçiminiz ne.? Muasır medeniyet mi.? Orta Doğu bataklığında yok olmak mı.?

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Haber YorumlarıRigor Mortis:

Tipik amerikan taktiğinin pratiği.

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Haber YorumlarıMehmet Elma:

Savaş kapıda

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Haber YorumlarıFake You hard:

Tum girişleri kapatin iki tsne adam koyun yollara tum ara sokaklara

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Haber YorumlarıFLOZOF:

Ortadoğuda max gelişmişlik seviyesi bu işte

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Haber YorumlarıHalit:

türkler kürtler ve araplar haçlılara karşı birlik olup salahaddin olmazsa savaşlar bitmez

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Haber YorumlarıVEFA:

"Türk çocuğu artık Arap çölleri için kanını dökmeyecektir" ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

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