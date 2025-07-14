Yıllardır mağarada kızlarıyla yaşayan anneden ilginç savunma

40 yaşındaki Rus kadın Nina Kutina, ki kızıyla birlikte Hindistan'ın uzak bir orman bölgesinde bulunan mağarada tam 7 yıldır yaşıyordu.

Polisler, bölgede yaptıkları devriye sırasında Kutina ve çocuklarını buldu. Aile, yaklaşık iki haftadır tamamen izole haldeydi.

Kutina'nın Hindistan'a iş vizesiyle geldiği ve bu vizenin 2017'de sona erdiği, ancak 2018'de ülkeye tekrar giriş yaptığı öğrenildi.

Kadın, Goa'dan Gokarna'ya giderek burada yalnız kalıp meditasyon yapmak istediğini söyledi.

Polisler, Gokarna'daki Ramatirtha Tepesi'nde mağaranın yakınında hareketlilik fark etti ve Kutina ile kızlarını buldu.

Aile, mağaranın içinde basit bir barınakta yaşıyordu.

Yerel halk ailenin bölgede olduğunu biliyordu ama mağarada yaşadıklarını bilmiyordu.

Kutina, polise mağarada meditasyon ve Hindu ritüelleri yaptığını anlattı.

Polisler, ailenin ormanda nasıl hayatta kaldığına şaşırdı ama şükürler olsun ki başlarına kötü bir şey gelmemişti.

Yetkililer, Kutina ve çocuklarına bu bölgede kalmanın çok tehlikeli olduğunu anlattı ve onları ikna edip güvenli bir yere götürdü.

Aile, Kutina'nın isteği üzerine Kumta bölgesindeki bir manastıra yerleştirildi.

Kutina, mağarayı ruhani bir yer haline getirmiş, içine kutsal bir heykel koymuş ve günlerini dua ve meditasyonla geçirmiş.

Polisler, ailenin uyumak için plastik örtüler kullandığını ve çoğunlukla hazır noodle yediğini söyledi.

Kutina önce pasaport ve vizesini kaybettiğini söylemişti ancak polis belgeleri mağaranın yakınlarında buldu.

Kadının niyetleri manevi olsa da yetkililer, çocukların güvenliği konusunda endişeli.

Bölge, 2024'te büyük bir heyelan yaşamış ve tehlikeli yılanlar gibi vahşi hayvanlar barındırıyor.

Kutina'nın ilk olarak 2017'de Hindistan'a iş vizesiyle girdiği, 2018'de ülkeyi terk ettiği, ancak aynı yıl tekrar girerek süresiz kaldığı belirlendi.

Yetkililer, ailenin neden ve nasıl doğada yaşamaya başladığını araştırıyor.