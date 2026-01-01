Yılbaşı gecesi kafeyi İHA'larla vurdular! 24 ölü, 50'den fazla yaralı var

Geçtiğimiz günlerde Putin'in konutuna 50'den fazla İHA ile saldırılmıştı. Rus cephesi saldırının Ukrayna tarafından geldiğini iddia etmiş, Kiev ise iddiaları reddetmişti. Rusya bugün ise yılbaşı kutlaması düzenlenen bir bölgede İHA'larla saldırı düzenledi. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var.

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Komitenin Telegram hesabından yaptığı açıklamada, gece Herson bölgesindeki Kalançak ilçesine bağlı Horlı köyünde bulunan kafeye Ukrayna'nın mühimmatla donatılmış İHA'larla büyük bir saldırı düzenlediğini belirtti.

"TERÖR SALDIRISI" İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saldırısında 20'den fazla kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisini paylaşan Petrenko, "terör saldırısı" ile ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

UKRAYNA SALDIRIYI DOĞRULADI

Herson bölgesinin sözde valisi Vladimir Saldo, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, sivillerin yılbaşını karşıladığı Karadeniz kıyısında yer alan Horlı köyündeki kafe ve otele İHA'larla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 24 kişinin öldüğünü, 50'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.