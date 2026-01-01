Haberler

Yılbaşı gecesi kafeyi İHA'larla vurdular! 24 ölü, 50'den fazla yaralı var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna yönelik saldırı iddiası sonrası Kremlin'den Ukrayna'ya yanıt gecikmedi. Yılbaşı kutlaması yapılan bir kafeye İHA'larla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 24 kişi hayatını kaybederken, 50'den fazla kişi de yaralandı.

Geçtiğimiz günlerde Putin'in konutuna 50'den fazla İHA ile saldırılmıştı. Rus cephesi saldırının Ukrayna tarafından geldiğini iddia etmiş, Kiev ise iddiaları reddetmişti. Rusya bugün ise yılbaşı kutlaması düzenlenen bir bölgede İHA'larla saldırı düzenledi. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var.

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Komitenin Telegram hesabından yaptığı açıklamada, gece Herson bölgesindeki Kalançak ilçesine bağlı Horlı köyünde bulunan kafeye Ukrayna'nın mühimmatla donatılmış İHA'larla büyük bir saldırı düzenlediğini belirtti.

"TERÖR SALDIRISI" İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saldırısında 20'den fazla kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisini paylaşan Petrenko, "terör saldırısı" ile ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

UKRAYNA SALDIRIYI DOĞRULADI

Herson bölgesinin sözde valisi Vladimir Saldo, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, sivillerin yılbaşını karşıladığı Karadeniz kıyısında yer alan Horlı köyündeki kafe ve otele İHA'larla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 24 kişinin öldüğünü, 50'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıGökhan Altaylı:

Hatırlayalım. Zelensky, Gazze katliamının ilk günlerinde bir açıklama yapmış ve Ukrayna İsraile her türlü silah desteğinde bulunacaktır demişti. Şimdi bazı şeyleri hatırlayınca bu habere üzülmek içimden gelmiyor. Şunu açık söyleyeyim. Benim kalbimde zerre kadar bile merhamet yok. Ölenlere diğer dünyada iyi tatiller diliyorum.

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

sen rahat ol senden üzülmeni bekliyen yok zadece insanlardan üzülmeyi bekliyoruz

yanıt0
yanıt2
Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Gökhan ahlak fakiri bir insansin...insanlara iftira atma..Zelensky o dediğinin tam tersini dedi..Ukrayna da ne silah var ki bir de başkasına versin... Böyle bir yalan olur mu ya...Zekenzki İsrail Ukrayna ya silah versin dedi...Tam tersini dedi...(Zelensky, İsrail Parlamentosu Knesset milletvekillerine yaptığı video konferans konuşmasında, “İsrail devletinin bize neden silah vermediğini ve neden Rusya'ya yaptırım uygulamadığını merak ediyoruz” dedi.?

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAdana lahmacun:

Ohhhhhhh güzel haber

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

