Yılanların en kanlısı! Hiç saldırmıyor ama ısırdığında koca bir morgu tıka basa doldurur

Dünyanın en zehirli yılanlarından birinin de kırmızı karınlı kara yılan olduğu biliniyor. Uysal yapıları nedeniyle daha sakin davranan bu yılanlar, saldırdıklarında ise koca bir morgu ölü dolduracak kadar zehir üretebiliyorlar.

Dünya genelindeki ormanlar, zehirli yılanlarla dolu. Bu yılanlardan bazılarının zehri ise duyanları bile korkutmaya yetiyor. Tropikal bölgedeki bazı yılan türleri ise özellikleri nedeniyle insanlara korku saçıyor.

KIRMIZI KARINLI KARA YILAN

İnsanların en çok korktuğu yılanlardan biri de kırmızı karınlı kara yılan. Dünyanın en zehirli yılanları arasında yer alan kırmızı karınlı kara yılan, uysal yapısı nedeniyle genelde kimseye saldırmıyor. Ancak saldırı yaptığında ise ortaya bir facia çıkarabiliyor.

ZEHİR BİR MORGU DOLDURACAK CİNSTEN

Öyle ki bu yılanın zehri, ciddi ölümlere neden olabiliyor. Tahmin edilenlere göre kırmızı karınlı kara yılanın saçtığı zehir, koca bir morgu ölü doldurabilecek güçlü bulunuyor. Uzmanlar, bu yılanlara karşı çok dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.