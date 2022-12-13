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Yılan bebekten sonra bu sefer de yılan kız! Görüntüsü herkesi hayrete düşürdü

Dünya Haberleri

Yılan bebekten sonra bu sefer de yılan kız! Görüntüsü herkesi hayrete düşürdü

Türkiye'de de görülen yılan bebek vakalarının ardından bu sefer Afrika'da yılan kız vakası ortaya çıktı. Cilt hastalığı ile dünyaya gelen ve şu anda 17 yaşında olan genç kız, büyük acılar çektiğini dile getirdi.

Türkiye'de görülen yılan bebek vakalarının bir benzeri bu sefer Afrika'da kaydedildi. Ancak bu seferki vakanın yaşının hayli yüksek olması nedeniyle "Yılan kız" vakası adı verildi.

Yılan bebekten sonra bu sefer de yılan kız! Görüntüsü herkesi hayrete düşürdü

17 yaşındaki Zimbabweli bir kız, sürekli soyulan ve pullu bir cilt ile dünyaya geldi. Ailesinin yoğun çabaları sonucunda hayatta kalmayı başaran genç kız, şimdilerde zorlu bir hayat yaşıyor.

Nomsa Mundende adlı kız çocuğu, vücudunun artık tedavilere yanıt vermediğini belirterek, "Ailem beni birçok sağlık kuruluşu ve hastaneye götürdü ancak artık vücudum tedaviye yanıt vermiyor. Şu anda büyük bir acı çekiyorum" ifadelerini kullandı.

Yılan bebekten sonra bu sefer de yılan kız! Görüntüsü herkesi hayrete düşürdü

Mundende, kendisi hakkında başka ilginç detaylar da verdi. Genç kız, bazı geceleri rüyalarına yılanların girdiğini ve bu yılanların kendisine çalıların arasından saldırdığını söyledi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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