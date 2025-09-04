Yenidoğan ünitesinde fare dehşeti: İki bebek feci şekilde can verdi

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde yer alan Indore kentinde, ülkenin en büyük kamu hastanelerinden biri olan Maharaja Yashwantrao Chikitsalaya'da yaşanan olay, ülke gündemine oturdu. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören iki bebek, fare ısırıkları sonucu yaşamını yitirdi.

SKANDALI KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKARDI

Skandal, hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle gün yüzüne çıktı. Görüntülerde, bir farenin tıbbi ekipmanların üzerinden atladığı, ardından bebek yataklarının arasında dolaştığı açıkça görüldü. Olayın hemen ardından bebekler başka birimlere taşındı.

BİR HAFTA ARAYLA İKİ BEBEK ÖLDÜ

İlk bebek, 31 Ağustos gecesi hayatını kaybederken, ikinci bebek ise yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. Her iki bebeğin de çeşitli sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenildi.

BAŞHEKİM SUÇU EBEVEYNLERE ATTI

India Today'in aktardığına göre, bebeklerden birinin parmaklarında, diğerinin ise baş ve omuz bölgesinde fare ısırıkları tespit edildi. Ancak hastane başhekimi Dr. Ashok Yadav, bebeklerin ölüm nedeninin doğum sırasında yaşanan komplikasyonlar olduğunu iddia etti. Ayrıca, bebeklerin tedavi sürecinde ebeveyn gözetiminden yoksun kaldığını öne sürdü.

3 HEMŞİRE GÖREVDEN ALINDI

Hastanedeki hijyen eksikliği ve ihmaller zinciri tartışmalara neden olurken, olayın ardından iki hemşirenin görevden uzaklaştırıldığı ve bir başhemşirenin de görevden alındığı bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastanede yaşanan bu trajik olay sonrası sağlık otoriteleri tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın sorumlularının belirlenmesi ve ihmallerin ortaya çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.